مشروبات تبطئ الشيخوخة وتدهور الذاكرة

يتراجع أداء الذاكرة لدى الكثيرين مع التقدم في العمر، إلا أن دراسة حديثة كشفت عن أنواع معنية من المأكولات والمشروبات من شأنها أن تبطئ تدهور الذاكرة.

دراسة جديدة

وأوضحت الدراسة، التي نشرت نتائجها في مجلة نيورولوجي الصادرة عن الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، أن الذين يأكلون الأطعمة والمشروبات الغنية بمركبات الفلافونول المضادة للأكسدة، يكون تدهور ذاكرتهم وتراجع أدائها، أقل مقارنة بأولئك الذين لا يتناولونها.

ومن الأغذية والمشروبات الغنية بمركبات الفلافونول، اللفت والطماطم والتفاح والبرتقال والتوت والعنب والملفوف الأحمر والشوكولا الداكنة والبقدونس والبصل والخوخ والخضراوات الورقية ذات اللون الداكن، بالإضافة إلى الشاي بخاصة الأخضر.

الخضراوات الورقية

وأشار توماس إم هولاند، المؤلف الرئيسي للدراسة من معهد راش للشيخوخة بالولايات المتحدة، إلى أن أولئك الذين يتناولون 7 حصص من الخضراوات الورقية الداكنة أسبوعية أو حصة منها يوميًا، لوحظ لديهم انخفاض بنسبة 32 % بمعدل التدهور المعرفي لديهم.

ونقلت وكالة يو بي آي للأنباء عن هولاند قوله: إن البدء بتعديلات في النظام الغذائي ونمط الحياة في سن مبكرة، سيحقق على الأرجح نتائج جيدة بالنسبة للذاكرة على المدى الطويل.

تغيرات بالدماغ

وأضاف: قد تبدأ التغيرات في الدماغ، مثل تراكم لويحات الأميلويد التي تتشكل في المادة الرمادية للدماغ، ونسبة بروتين (تاو) في أدمغة المصابين بالتنكس العصبي، والتشابكات الليفية العصبية في حالة مرض ألزهايمر، قبل 20 سنة من ظهور علامات سريرية للتدهور المعرفي يمكن اكتشافها بسهولة.

وشارك في الدراسة 961 شخصًا متوسط أعمارهم 81 عامًا، ليس لديهم أعراض الخرف.

أداء أفضل

قدم المشاركون بالدراسة معلومات عن تناولهم لأطعمة محددة، والمستوى التعليمي، والوقت الذي يقضونه في أنشطة ذهنية، وممارسة الرياضة، ثم خضعوا لاختبارات الذاكرة.

كشفت النتائج أن تناول كمية من الفلافونول تزيد عن 16 جرامًا يوميا، يرتبط بأفضل أداء للذاكرة، وأقل معدل تدهور لها.