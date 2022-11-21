Icon

محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا Icon البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم Icon هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين Icon موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة Icon الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى  Icon أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام Icon إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر Icon الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية Icon “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات Icon 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
الخطر قد يأتيك من جميع الاتجاهات

مشهد فوضوي لحركة الدراجات في فيتنام

2022-11-21 الساعة 5:42
مشهد فوضوي لحركة الدراجات في فيتنام
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

كشف الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، عن تجربته السيئة خلال سفره السابق إلى فيتنام، وندمه على ثقته بالتزامهم بحركة السير.

حركة فوضوية

ونشر المسند عبر حسابه بموقع “تويتر”، مقطع فيديو يرصد حركة الدراجات الفوضوية في هانوي عاصمة فيتنام، حتى أن الدراجات تمر فوق رصيف المشاة فلا أحد يسلم.

وقال “كاد أن يدهسني سائق دراجة وهو مخالف لحركة السير، وتجاوزته بقفزة في الهواء من غير شعور فسلمت”.

خطر من كل اتجاه

وأعرب عن ندمه على وثوقه بهم في التزامهم بحركة السير، لافتًا “الخلاصة الخطر هناك قد يأتيك من جميع الاتجاهات”.

وردّ عليه أحد متابعيه مؤكدًا هذا الأمر بالقول “حتى في مدينة هوشي منه في الجنوب الدراجات النارية أكثر من السيارات، والشوارع مزدحمة بها”.

وأضاف “كنت أتحاشى قطع الشارع إلا إذا كان معي أحد منهم”، مستطردًا “ومع ذلك الحوادث قليلة ربما بسبب مهارتهم في القيادة، وأيضًا غالبيتهم يرتدون الكمامات (قبل كورونا) بسبب أدخنة الدبابات”.

حدث ولا حرج

وأشار آخر “والله يا دكتور عبدالله النظام المروري للدراجة هناك غريب.. أذكر جلست أنتظر أكثر من 20 دقيقة حتى أقطع الشارع وفجأة رأيت أمًا وأولادها قطعوا الشارع دون أن ينظروا للمارة فتوقف الشارع لهم ففعلت مثلهم فتوقفوا لي فالنظام هناك حدث ولا حرج”.

فيما أرجع مغرد هذه المشكلة في أغلب دول العالم الآن بسبب ترك أغلب الناس القرى وتكدسهم في المدن الكبيرة للعمل فيها فأصبح الزحام لا يطاق في 90% من دول العالم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

آل الشيخ لماجد عبدالله: سلامتك نجمنا الكبير
مشاهير

آل الشيخ لماجد عبدالله: سلامتك نجمنا الكبير

مشاهير
رسالة سولاري للاعبي الأخضر قبل المونديال
الرياضة

رسالة سولاري للاعبي الأخضر قبل المونديال

الرياضة
حقيقة اقتراب محمد النني من النصر
الرياضة

حقيقة اقتراب محمد النني من النصر

الرياضة
تاسي يغلق منخفضًا 112 نقطة
السوق

تاسي يغلق منخفضًا 112 نقطة

السوق
واشنطن: موسكو نفذت إعدامات جماعية في أوكرانيا
العالم

واشنطن: موسكو نفذت إعدامات جماعية في أوكرانيا

العالم
المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية
أخبار رئيسية

المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية

أخبار رئيسية
المملكة ترحب باتفاق السلام في إثيوبيا
السعودية اليوم

المملكة ترحب باتفاق السلام في إثيوبيا

السعودية اليوم
عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء
مشاهير

عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء

مشاهير