مشهد مؤثر لمواطن يصلي وسط السيول في جدة

وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لمواطن يصلي وسط السيول بعد أن حاصرته المياه من كل اتجاه، في أحد الأحياء في محافظة جدة.

وأظهر المقطع المتداول، والذي حصد آلاف المشاهدات ورصدته صحيفة “المواطن“، تدفق السيول من كل اتجاه بينما الرجل قائم يصلي بجوار سيارته، والمياه تجري من حوله في كل مكان.

ردود الأفعال على المقطع

وتباينت ردود أفعال المغردين على المقطع، حيث قال البعض إن المواطن يصلي شكرا لله بعد أن أنقذه من خطر الغرق في مياه السيول.

بينما قال آخرون، إن المواطن يصلي صلاة الحاجة ويدعو الله أن ينجيه من هذا الكرب العظيم الذي وقع فيه، ولم يجد في هذه اللحظات ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تهطل منها أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق القصيم ، الرياض ، الجوف والحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.