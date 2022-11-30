مصرع رياضي سقط من جسر بارتفاع 200 متر

لقي أحد ممارسي رياضة القفز المظلي القاعدي مصرعه، بعد أن قفز من فوق جسر ميلو السريع للسيارات في جنوبي فرنسا، نتيجة على ما يبدو أنه قصور في عمل المظلة.

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وتوفي الشاب البالغ من العمر 32 عامًا، في مكان الحادث تحت جسر ميلو بعد أن قفز حوالي 200 متر.

من المعروف أن ارتفاع الجسر المعلق بالكابلات الفولاذية عند أعلى نقطة له يبلغ أكثر من 300 متر ويوصف بأنه أعلى جسر في العالم.

وتم فرض حظر على القفز من فوق الجسر منذ الصيف الماضي، وذلك استجابة لزيادة استخدامه من عدد من لاعبي القفز المظلي القاعدي. وتفرض غرامة قدرها 150 يورو (155 دولارًا) على المخالفين بشكل متكرر.

وفي بعض الأحيان، كان العديد من الأشخاص يقفزون في يوم واحد. وتم تقديم التماس للتوصل إلى اتفاق مع مشغلي الطرق السريعة “إيفايدغ” للسماح بالممارسين.