مصرع عريس بعد 4 ساعات من زفافه

توفي عريس مصري بطريقة مأساوية بعد 4 ساعات فقط من زفافه في محافظة قنا بالصعيد.

تفاصيل الوقعة

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد تلقت إخطارًا من أحد المستشفيات يُفيد بوصول شاب مصاب في أنحاء متفرقة من جسده، جراء انفجار أسطوانة غاز داخل شقته السكنية بمركز نقادة بمحافظة قنا.

وكشفت التحريات الأمنية أنه بعد انتهاء مراسم حفل الزفاف، وعقب 4 ساعات من وصول المتوفى وعروسه إلى منزل الزوجية، انفجرت أسطوانة الغاز أثناء تواجده في المطبخ.

دفن الجثمان

وعلى إثرها، نقل الشاب إلى المستشفى الذي مكث فيه لمدة 6 أيام حتى فارق الحياة يوم الاثنين، متأثرًا بإصابته.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة المصرية التي تولت التحقيقات، وصرحت بدفن الجثمان.