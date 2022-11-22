مصريون يقيمون الأفراح احتفالًا بفوز المنتخب السعودي

فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية
أقام المصريون الأفراح احتفالًا بالفوز التاريخي للمنتخب السعودي لكرة القدم على منتخب الأرجنتين بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، في أولى جولات كأس العالم 2022.
فيديو | مصريون في أحد أحياء القاهرة يحتفلون بفوز الأخضر السعودي على الأرجنتين في #كأس_العالم #السعودية_الأرجنتين#كاس_العالم_FIFA #الإخبارية pic.twitter.com/4nMoSTSdNuقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 22, 2022
وبحسب الفيديو الذي نشرته فضائية الإخبارية خرج بعض المصريين من منازلهم وأخذوا يرقصون ويهتفون باسم السعودية فرحًا بفوز الأخضر في أولى مبارياتها بالمونديال المقام حاليا في قطر.
وحقق المنتخب السعودي فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتين في أكبر مفاجآت المونديال بنتيجة 2-1 فى المباراة التي جمعتهما على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.
وحوَّل الأخضر تأخره بهدف في الشوط الأول إلى تقدم بهدفين مع بداية الشوط الثاني حيث سجل النجم الأرجنيتي ليونيل ميسي في الدقيقة 10 من ضربة جزاء ثم أدرك صالح الشهري، التعادل بالدقيقة 48 وبعدها أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 53 من الشوط الثاني.
ويعتبر الأخضر السعودي أول منتخب آسيوي يسجل هدفين على الأرجنتين في مباراة واحدة في التاريخ.
وسيلعب المنتخب السعودي ضد بولندا في 26 نوفمبر الحالي، بينما سيواجه المنتخب المكسيكي في 30 من الشهر ذاته.