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بهدفين مقابل هدف

مصريون يقيمون الأفراح احتفالًا بفوز المنتخب السعودي

2022-11-22 الساعة 9:55
مصريون يقيمون الأفراح احتفالًا بفوز المنتخب السعودي
المواطن - الرياض

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أقام المصريون الأفراح احتفالًا بالفوز التاريخي للمنتخب السعودي لكرة القدم على منتخب الأرجنتين بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، في أولى جولات كأس العالم 2022.

رقص وهتاف

وبحسب الفيديو الذي نشرته فضائية الإخبارية خرج بعض المصريين من منازلهم وأخذوا يرقصون ويهتفون باسم السعودية فرحًا بفوز الأخضر في أولى مبارياتها بالمونديال المقام حاليا في قطر.

وحقق المنتخب السعودي فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتين في أكبر مفاجآت المونديال بنتيجة 2-1 فى المباراة التي جمعتهما على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

تفاصيل المباراة

وحوَّل الأخضر تأخره بهدف في الشوط الأول إلى تقدم بهدفين مع بداية الشوط الثاني حيث سجل النجم الأرجنيتي ليونيل ميسي في الدقيقة 10 من ضربة جزاء ثم أدرك صالح الشهري، التعادل بالدقيقة 48 وبعدها أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 53 من الشوط الثاني.

ويعتبر الأخضر السعودي أول منتخب آسيوي يسجل هدفين على الأرجنتين في مباراة واحدة في التاريخ.

وسيلعب المنتخب السعودي ضد بولندا في 26 نوفمبر الحالي، بينما سيواجه المنتخب المكسيكي في 30 من الشهر ذاته.

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