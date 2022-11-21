مصري يحوّل النفايات لتحف فنية

حول الفنان ومصمم الجرافيك المصري عماد حمدي شعبان البالغ من العمر 41 عاماً، النفايات إلى أعمال فنية.

ويقوم الرجل باستخدام عجائن من بقايا الورق والورق المقوى والإسفنج ليستخدمه بعد ذلك في صنع أعمال فنية من الزخارف إلى القطع المنزلية.

الفكرة

وأفاد مصمم الجرافيك المصري أن المخلفات طبعاً سبب أساسي في تغيير المناخ، ومن هنا جاءته الفكرة في تحويلها إلى شيء مفيد ونافع.

وأردف الفنان أنه يعيد تدوير مخلفات البلاستيك والورق والزجاج والكرتون بطريقة مستدامة، بحيث تستخدم ويبقي لها فائدة.

ويسعى شعبان لحث الآخرين على حماية البيئة بينما يجلب لأسرته مصدر دخل إضافياً عن طريق بيع أعماله على الإنترنت.

وأشار إلى أن إعادة التدوير فن من الفنون مثل الفن التشكيلي، مناشداً المسؤولين في بلاده الاهتمام بهذا النوع من الفن.