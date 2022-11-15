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مصر تطرح شركات الجيش في البورصة

2022-11-15 الساعة 11:30
مصر تطرح شركات الجيش في البورصة
المواطن - متابعة

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أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي طرح شركات الجيش في البورصة لدعم الاقتصاد.

جاء ذلك خلال عقد اجتماع، اليوم الثلاثاء، لمتابعة موقف طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة، وتوسيع قاعدة ملكيتها وجذب استثمارات القطاع الخاص.

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دعم الاقتصاد المصري

كما صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، في بيان على موقع فيسبوك، بأن الرئيس السيسي اطلع على بدء إجراءات طرح حصص من الشركات التابعة للجيش لتداول أسهمها في البورصة، خاصةً الشركة الوطنية للبترول وشركة صافي، وذلك على نحو يهدف إلى تعظيم مساهمة جهاز الخدمة الوطنية بشركاته المتنوعة في دعم الاقتصاد المصري.

وأضاف: هذه الشركات تتمتع بإمكانات ومقومات كبيرة تؤهلها للمساهمة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة التي تسعى إليها الدولة حاليًّا في مختلف القطاعات.

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