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عن عمر ناهز 94 عامًا

مصر تودع السيد الغضبان أحد رواد الإذاعة

2022-11-29 الساعة 1:47
مصر تودع السيد الغضبان أحد رواد الإذاعة
المواطن - متابعة

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توفي إلى رحمة الله تعالى، مساء الاثنين، الكاتب الصحفي السيد الغضبان، أحد رواد الإذاعة المصرية، عن عمر ناهز 94 عامًا.

خبر الوفاة

ونقل الإعلامي جمال الشاعر، في منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبر وفاة السيد الغضبان، قائلًا: ترحموا معي على أستاذي الغالي العزيز انتقل إلى رحمة الله تعالى الكاتب الصحفي وأحد رواد الإذاعة المصرية السيد الغضبان عن عمر ناهز 94 عامًا.

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وتقام صلاة الجنازة اليوم الثلاثاء بمسجد الشرطة بـ 6 أكتوبر بالقاهرة.

من المعروف أن الكاتب الصحفي السيد الغضبان تخرج في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية عام 1953، ثم التحق بالإذاعة ضمن الجيل الأول من الإذاعيين عام 1954، انضم لإذاعة صوت العرب في بدايتها، وعمل كمراسل للإذاعة المصرية من لبنان في الستينيات والسبعينيات وخلال الحرب الأهلية اللبنانية.

وعمل مراسلًا لعدد من الإذاعات العربية في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، ويعد الغضبان من أساتذة الصحافة حيث له آلاف المقالات في الصحف والمجلات المصرية والعربية في الإعلام والسياسة.

وفي عام 1971، بعد أزمة الرئيس أنور السادات مع الإعلام اتجه الغضبان إلى الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، وحصل الغضبان على نوط الامتياز من الدرجة الأولى من جمهورية مصر العربية ووسام الأرز اللبناني بدرجة فارس.

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