مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا

فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال
أكد المفكر المصري د. مصطفى الفقي، أن الإنسان السعودي أصبح أكثر انفتاحًا وتفاعلًا مع العالم، معربًا عن إعجابه بحالة التجديد التي تشهدها المملكة حاليًّا بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
المفكر السياسي د.مصطفى الفقي: شاهدت حالة تجديد يقودها #ولي_العهد، والإنسان السعودي اليوم أصبح أكثر انفتاحاً وتفاعلاً مع العالم@almodifer#مصطفى_الفقي_في_الصورة pic.twitter.com/ovvQfMX6yqقد يهمّك أيضاً
— في الصورة (@almodifershow) November 28, 2022
وتابع الفقي، أنه شاهد الإنسان السعودي أكثر انفتاحًا وتفاعلًا عما سبق، وأصبح لديه رأي عصري متقدم.
أشاد المفكر المصري بتجربة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قائلًا: أنا شايف إن في حركة تجديد تمت على يد ولي العهد، والوضع الحالي خاصة، أنا لاحظت أن له شعبية كبيرة بين الشباب.
وأكد الفقي أن ما تشهده المملكة من حداثة لصالح الدولة، ولصالح المستقبل، ولصالح الدولة العصرية الحديثة، متابعًا: أنا مع التجديد، والتطور، والحداثة، والتحول للأفضل.
المفكر السياسي د.مصطفى الفقي: الملك سلمان (حفظه الله) يعرف عن مصر أكثر مما أعرف أنا @almodifer#مصطفى_الفقي_في_الصورة pic.twitter.com/HBvHdAc4bO
— في الصورة (@almodifershow) November 28, 2022
أكد الفقي، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يعرف عن مصر أكثر مما يعرفه هو، مشيرًا إلى أنه التقى بالملك سلمان عام 2013، وجمع بينهما حوار رائع، وأن الملك سلمان يعرف جميع شوارع مصر ومناطقها.
ولفت الفقي إلى أن الملك سلمان استعرض له جميع صور أبناء الملك عبدالعزيز بالزي العسكري المصري عام 1956، حيث كانوا متطوعين في الجيش ضد إسرائيل وبريطانيا وفرنسا.