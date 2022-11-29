مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا

أكد المفكر المصري د. مصطفى الفقي، أن الإنسان السعودي أصبح أكثر انفتاحًا وتفاعلًا مع العالم، معربًا عن إعجابه بحالة التجديد التي تشهدها المملكة حاليًّا بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتابع الفقي، أنه شاهد الإنسان السعودي أكثر انفتاحًا وتفاعلًا عما سبق، وأصبح لديه رأي عصري متقدم.

تجربة تجديد

أشاد المفكر المصري بتجربة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قائلًا: أنا شايف إن في حركة تجديد تمت على يد ولي العهد، والوضع الحالي خاصة، أنا لاحظت أن له شعبية كبيرة بين الشباب.

وأكد الفقي أن ما تشهده المملكة من حداثة لصالح الدولة، ولصالح المستقبل، ولصالح الدولة العصرية الحديثة، متابعًا: أنا مع التجديد، والتطور، والحداثة، والتحول للأفضل.

المفكر السياسي د.مصطفى الفقي: الملك سلمان (حفظه الله) يعرف عن مصر أكثر مما أعرف أنا @almodifer#مصطفى_الفقي_في_الصورة pic.twitter.com/HBvHdAc4bO — في الصورة (@almodifershow) November 28, 2022

الملك سلمان بالزي العسكري المصري

أكد الفقي، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يعرف عن مصر أكثر مما يعرفه هو، مشيرًا إلى أنه التقى بالملك سلمان عام 2013، وجمع بينهما حوار رائع، وأن الملك سلمان يعرف جميع شوارع مصر ومناطقها.

ولفت الفقي إلى أن الملك سلمان استعرض له جميع صور أبناء الملك عبدالعزيز بالزي العسكري المصري عام 1956، حيث كانوا متطوعين في الجيش ضد إسرائيل وبريطانيا وفرنسا.