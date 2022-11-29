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تحدث المفكر السياسي المصري الدكتور مصطفى الفقي عن تفاصيل جديدة بشأن الغزو العراقي للكويت، مشيرًا إلى أن الملك حسين ملك الأردن وصل القاهرة في اليوم التالي للغزو وطالب الرئيس حسني مبارك بتدارك الموقف.
انقسام عربي ومشاجرات وشتائم في القمة..
د.مصطفى الفقي يروي تفاصيل أول قمة عربية بعد الغزو العراقي للكويت، وسبب انحياز الرئيس "مبارك" لموقف دول الخليج لحل الأزمة @almodifer#مصطفى_الفقي_في_الصورة pic.twitter.com/9DrBH7Ybb2
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) November 28, 2022
وقال الدكتور مصطفى الفقي في لقاء لبرنامج في الصورة الذي يذاع على قناة روتانا خليجية: شدد مبارك على ضرورة انسحاب العراق الفوري من الكويت، والاعتذار عن الغزو لكن الملك حسين طالب مبارك بتأجيل إعلان موقف القاهرة، بينما أكد مبارك أنه لا يستطيع ذلك، مشيرًا إلى أن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين لم يكن يريد الكويت وحدها.
وأضاف الفقي، تمت الدعوة بعد ذلك لعقد قمة عربية بشأن غزو الكويت في القاهرة وساد اتجاه لدى دول الخليج كانت مصر قريبة منه ومفاده أن الحل العربي فقط لن يؤدي لإصلاح ما فسد وأن العرب بحاجة إلى المجتمع الدولي.
ولفت المفكر السياسي إلى أنه جرى حشد عدد من الدول وعارض ذلك الملك حسين والرئيس السوداني الراحل عمر البشير وياسر عرفات؛ لأنهم رفضوا وجود أجنبي، فيما رأت مصر أن ما حدث أمر يهدد الأمن والسلم الدوليين.