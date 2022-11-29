مصفاة أرامكو موبيل المحدودة تطلق برنامج التدريب التعاوني

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– برنامج التدريب التعاوني 2023م.
التخصصات الهندسية:
– الميكانيكية.
– الكهربائية.
– الأجهزة الدقيقة.
– الكيميائية.
– الأنظمة.
– المالية والمحاسبة.
– الموارد البشرية.
– نظم المعلومات الإدارية.
– إدارة سلسلة الإمداد.
– تقنية المعلومات.
– سعودي الجنسية.
– يجب أن يكون المتقدم في آخر سنة دراسية أو قد أكمل 6 فصول دراسية.
– لا يقل المعدل التراكمي عن 2.2 من 4.00 / 3.0 من 5.00.
تفاصيل:
– بدء البرنامج التدريبي في 22 يناير 2023م.
– المفاضلة عند اكتمال العدد بناء على المعدل التراكمي.
– الشركة لا توفر السكن أو بدل السكن للمتدربين خلال فترة البرنامج.
– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/05/14هـ الموافق 2022/12/08م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
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