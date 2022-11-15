مصور يوثق لقطة مبهرة لوميض البرق بمكة المكرمة

احتفاء خاص من رئيس إندونيسيا بـ محمد بن سلمان محمد بن سلمان يشرف حفل عشاء الرئيس الإندونيسي مناقشة جيدة وصادقة بين محمد بن سلمان وريشي سوناك محمد بن سلمان بين الكبار .. رؤيتنا تقدمنا وفد كبير يرافق ولي العهد يتقدمهم عبدالعزيز وخالد بن سلمان الفيل الأزرق وراء وفاة الفنان أشرف طلفاح بمصر تجول مع “المواطن” في حديقة السويدي بـ 44 صورة قالها محمد بن سلمان وضبط القاضي خير دليل: لن ينجو أي فاسد 10 معلومات عن قمة العشرين وأهدافها أرقام تؤكد الريادة السعودية العالمية في الصحة والبحث والتطوير
تمكن المصور الضوئي عضو جمعية الثقافة والفنون بالطائف عبدالقادر المالكي، من اقتناص مشهد في غاية الإبداع والجمال لوميض البرق في سماء مكة المكرمة من مسافة 2000 متر عن سطح البحر من مدينة الطائف.
مصور يلتقط صورة إبداعية تخطف الأبصار لسماء #مكة_المكرمة يزينها البرق.. إليك المزيد.#السعودية pic.twitter.com/qsuLBPaqTM
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) November 15, 2022
وسجلت الصورة انتشارًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أبدى الكثيرون إعجابهم بهذه اللقطة الرائعة، ووصفها المغردون بأنها لقطة ضوئية تخطف الأبصار.
وذكرت قناة “العربية”، أنه فور تراكمت الغيوم في سماء مكة، حمل المالكي، كاميرته وتوجه لسفوح الجبال لالتقاط وميض البروق وجمال الغيوم.
جاء ذلك بعد وجود تنبيه عن احتمالية هطول أمطار على مكة المكرمة في حساب إمارة المنطقة. وأوضح المالكي، أن التصوير استغرق 3 ساعات من أجل أن يظفر بهذه اللقطة المبهرة.
وكانت القوات الخاصة لأمن الطرق، أعلنت أمس الاثنين، عن إغلاق طريق الهدا في كلا الاتجاهين مؤقتًا، بعد هطول الأمطار وارتفاع الضباب ووضوح الرؤية وإزالة الصخور المتساقطة بسبب الأمطار، ثم تم إعادة فتحه.