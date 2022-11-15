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من مسافة 2000 متر عن سطح البحر

مصور يوثق لقطة مبهرة لوميض البرق بمكة المكرمة

2022-11-15 الساعة 7:59
مصور يوثق لقطة مبهرة لوميض البرق بمكة المكرمة
المواطن - الرياض

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تمكن المصور الضوئي عضو جمعية الثقافة والفنون بالطائف عبدالقادر المالكي، من اقتناص مشهد في غاية الإبداع والجمال لوميض البرق في سماء مكة المكرمة من مسافة 2000 متر عن سطح البحر من مدينة الطائف.

 

لقطة ضوئية مميزة

وسجلت الصورة انتشارًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أبدى الكثيرون إعجابهم بهذه اللقطة الرائعة، ووصفها المغردون بأنها لقطة ضوئية تخطف الأبصار.

تراكم الغيوم

وذكرت قناة “العربية”، أنه فور تراكمت الغيوم في سماء مكة، حمل المالكي، كاميرته وتوجه لسفوح الجبال لالتقاط وميض البروق وجمال الغيوم.

جاء ذلك بعد وجود تنبيه عن احتمالية هطول أمطار على مكة المكرمة في حساب إمارة المنطقة. وأوضح المالكي، أن التصوير استغرق 3 ساعات من أجل أن يظفر بهذه اللقطة المبهرة.

إغلاق طريق الهدا

وكانت القوات الخاصة لأمن الطرق، أعلنت أمس الاثنين، عن إغلاق طريق الهدا في كلا الاتجاهين مؤقتًا، بعد هطول الأمطار وارتفاع الضباب ووضوح الرؤية وإزالة الصخور المتساقطة بسبب الأمطار، ثم تم إعادة فتحه.

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