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وقعت خارج حانة بإسبانيا

مضاربة عنيفة بين جماهير إنجلترا وويلز قبل مباراتهما المقبلة

2022-11-26 الساعة 11:03
مضاربة عنيفة بين جماهير إنجلترا وويلز قبل مباراتهما المقبلة
المواطن - متابعة

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تشاجر العشرات من مشجعي إنجلترا وويلز بعنف خارج أحد المحال في جزيرة تينيريفي الإسبانية، وذلك قبل المباراة المقرر أن تجمع المنتخبين الثلاثاء المقبل، بكأس العالم في قطر.

اشتباكات عنيفة

ووثق مقطع فيديو متداول، مضاربة واشتباكات عنيفة بين مشجعي إنجلترا وويلز، عقب تعادل المنتخب الإنجليزي مع الولايات المتحدة الأمريكية أمس الجمعة بهدف لمثله وأصبح رصيده 4 نقاط، بينما خسرت ويلز من إيران ليتوقف رصيدها عند نقطة واحدة، ضمن المجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم.

وظهر في الفيديو مشجعون يرتدون قمصانًا حمراء وقمصان المنتخب الويلزي، يواجهون أولئك الذين هم يرتدون الزي الرسمي للمنتخب الإنجليزي، حيث وجهوا لبعضهم البعض اللكمات.

إنجلترا في الصدارة

ووصل رصيد إنجلترا إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية في كأس العالم 2022، وبفارق نقطة عن إيران، فيما رفع منتخب أمريكا الأول لكرة القدم رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث، ثم ويلز برصيد نقطة.

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