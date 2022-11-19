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تسهيل رحلات نقل المسافرين لقطر

مطارات #الدمام تستعد لاستقبال مشجعي كأس العالم

2022-11-19 الساعة 5:02
مطارات #الدمام تستعد لاستقبال مشجعي كأس العالم
المواطن - متابعة

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تستعد مطارات الدمام لاستقبال المشجعين والسياح من وإلى دولة قطر برحلات يومية خلال فترة انطلاق بطولة كأس العالم، فيما يعد مطار الملك فهد الدولي أحد المحطات الهامة لنقل زوار كأس العالم.

الاستعدادات النهائية

قال المهندس محمد الحسني الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام، إنه تم توفير المواقف طويلة الأمد لرحلات المسافرين، بالإضافة إلى شرفة تتسع لاستقبال ألف مسافر، تم تجهيزها بجميع الخدمات التي يحتاجها المسافر مثل عملية الفرز الأولي أو الخدمات التفاعلية.

وأضاف: هناك 200 موظف من مطارات الدمام وبعض المتطوعين لخدمة المسافرين والتأكد من جاهزيتهم للسفر.

غرف عمليات

وتابع: تم تجهيز جميع غرف العمليات التي ستعمل لمدة 24 ساعة، بجهود موحدة لمواجهة أي حالات طارئة.

وأشار إلى أنه ستنطلق أول رحلات مشجعي كأس العالم عبر مطار الدمام غدًا الأحد. وأوضح أن هناك 4 بوابات مخصصة فقط لنقل المشجعين المسافرين لدولة قطر وهي بوابات 16 ، 17، 21، 27.

المنفذ الحدودي

يذكر أن أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، افتتح الأسبوع الماضي، صالتي 3 و4 في مطار الملك خالد الدولي، لتسهيل دخول مشجعي كأس العالم إلى الأراضي السعودية.

وتم تجهيز الصالات الجديدة لخدمة المشجعين، في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى تجهيز المنفذ الحدودي والطرق الموصلة له بتجهيزات عالية، وتسهيل رحلات ترددية مجانية من منطقة الأحساء إلى الحدود مع دولة قطر.

 

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