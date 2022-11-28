مطار الملك سلمان الدولي يستحدث 103 آلاف فرصة عمل

من المتوقع أن يستحدث مطار الملك سلمان الدولي، الذي تم الإعلان عن مخططه العام اليوم، 103 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما سيسهم المطار بحوالي 27 مليار ريال سعودي سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

مخطط مطار الملك سلمان

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة – حفظه الله -، أعلن اليوم عن إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، لتكون الرياض بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، وجسرًا يربط الشرق والغرب بما يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

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