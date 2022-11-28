مطار الملك سلمان الدولي يستحدث 103 آلاف فرصة عمل

ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا
من المتوقع أن يستحدث مطار الملك سلمان الدولي، الذي تم الإعلان عن مخططه العام اليوم، 103 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما سيسهم المطار بحوالي 27 مليار ريال سعودي سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة – حفظه الله -، أعلن اليوم عن إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، لتكون الرياض بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، وجسرًا يربط الشرق والغرب بما يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
وسيكون مطار الملك سلمان واحدًا من أكبر المطارات في العالم، وسيمتد على مساحة تقارب 57 كم²، والتي تشمل الصالات الحالية تحت مسمى صالات الملك خالد، و6 مدارج طيران، إضافة إلى 12 كم² من المرافق المساندة، والأصول السكنية، والترفيهية، والمحلات التجارية، والعديد من المرافق اللوجستية.وسيسهم المطار الجديد في دعم خطط المملكة لتكون مدينة الرياض ضمن أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم، ولمواكبة النمو المستمر في عدد سكان العاصمة الرياض الذي يستهدف الوصول إلى ما يتراوح 15 و20 مليون نسمة بحلول عام 2030.
كما سيعمل المطار على رفع الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 120 مليون مسافر بحلول عام 2030.
كما يستهدف الوصول إلى 185 مليون مسافر، ومرور ما يصل إلى 3,5 ملايين طن من البضائع بحلول عام 2050.