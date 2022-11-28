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تصل 185 مليون مسافر بحلول عام 2050

مطار الملك سلمان الدولي يواكب نمو حركة المسافرين بالمملكة

2022-11-28 الساعة 3:58
مطار الملك سلمان الدولي يواكب نمو حركة المسافرين بالمملكة
المواطن - الرياض

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يواكب مطار الملك سلمان الدولي الذي أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مخططه العام اليوم، النمو الحادث في حركة المسافرين من وإلى المملكة.

ومن المتوقع أن تنمو حركة المسافرين السنوية من 29 مليون مسافر حاليًا إلى 185 مليون مسافر بحلول عام 2050 لتكون الرياض بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، وجسرًا يربط الشرق والغرب بما يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

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معدل حركة الطائرات

وسيزداد معدل حركة الطائرات من 211.000 إلى أكثر من 1 مليون رحلة سنويًا. كما ستنمو حركة البضائع من 0.3 طن إلى 3.5 طن من البضائع المحمّلة بحلول عام 2050، من خلال العديد من المرافق اللوجستية الجديدة. أيضًا سيزداد الجانب الجوي من مدرجين متوازيين من طراز CAT I، إلى مجموعة تشمل ستة مدارج طيران متوازية من طراز  CAT II.

أفضل المعايير الابتكارية

وسيتم تنفيذ المرافق السكنية والترفيهية والمحلات التجارية، وفق أفضل المعايير الابتكارية، بتصاميم تحاكي الثقافة السعودية، ليوفر تجربة سفر فريدة بخدمات انسيابية وبكفاءة وفاعلية للزوار والمسافرين.

رفع الطاقة الاستيعابية

وسيعمل المطار على رفع الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 120 مليون مسافر بحلول عام 2030. كما يستهدف الوصول إلى 185 مليون مسافر، ومرور ما يصل إلى 3,5 ملايين طن من البضائع بحلول عام 2050.

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