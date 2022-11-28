مطار الملك سلمان يجلب حركة جوية كبيرة كانت مهدرة سابقًا

أكد سامي الرحيلي المستشار في قطاع الطيران، أن مطار الملك سلمان الدولي بالرياض سيجلب كمية حركة جوية كبيرة كانت مهدرة في السابق لم يستفد منها قطاع النقل بالمملكة.

أكبر مطار بالعالم

وأوضح الرحيلي خلال تصريحات لنشرة “النهار” بقناة “الإخبارية”، أن الخطة التي تم الإعلان عنها بشأن مطار الملك سلمان الدولي ستجعل منه أكبر مطار في العالم، حيث سيجلب كمية حركة جوية كبيرة كانت مهدرة في السابق لم يستفد منها قطاع النقل بالمملكة.

سوق السفر الجوي

وأضاف أن المملكة العربية السعودية تتوسط 3 قارات ذات كثافة سكانية عالية وهي آسيا وإفريقيا وأوروبا، والأرقام المخطط لها بهذا المطار من وجود 6 مدارج طيران متوازية ومناطق لوجستية وخدمات مساندة، ستجعل منه عاملًا رئيسيًا في تسريع نمو سوق السفر الجوي المتزايد أصلًا بالمملكة، في ظل رؤية 2030.

مطار الملك سلمان

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أعلن عن إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، لتكون الرياض بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، وجسرًا يربط الشرق والغرب بما يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

وسيسهم المطار الجديد في دعم خطط المملكة لتكون مدينة الرياض ضمن أكبر عشر اقتصادات مدن في العالم، ولمواكبة النمو المستمر في عدد سكان العاصمة الرياض الذي يستهدف الوصول إلى ما يتراوح 15 و20 مليون نسمة بحلول عام 2030.

وسيكون مطار الملك سلمان واحدًا من أكبر المطارات في العالم، وسيمتد على مساحة تقارب 57 كم²، والتي تشمل الصالات الحالية تحت مسمى صالات الملك خالد، و6 مدارج طيران، إضافة إلى 12 كم² من المرافق المساندة، والأصول السكنية، والترفيهية، والمحلات التجارية، والعديد من المرافق اللوجستية.