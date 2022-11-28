مطار الملك سلمان يسهم بـ 27 مليار ريال في الناتج المحلي

ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا
من المتوقع أن يُساهم مشروع مطار الملك سلمان الدولي بحوالي 27 مليار ريال سعودي سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يستحدث 103 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمساهمة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتبلغ مساحة مطار الملك سلمان، الذي أعلن مخططه العام اليوم، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم، 57 كم2 إضافة إلى 12 كم2 من المرافق المساندة، والأصول السكنية، والترفيهية، والمحلات التجارية.
وسيُسهم مطار الملك سلمان الدولي في دعم خطط المملكة لتكون مدينة الرياض ضمن أكبر عشر اقتصادات مدن في العالم. كما سيواكب مطار الملك سلمان النمو المستمر في عدد سكان العاصمة الرياض الذي يستهدف الوصول إلى ما يتراوح 15 و20 مليون نسمة بحلول عام 2030.
وسيعمل المطار على رفع الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 120 مليون مسافر بحلول عام 2030. كما يستهدف الوصول إلى 185 مليون مسافر، ومرور ما يصل إلى 3,5 ملايين طن من البضائع بحلول عام 2050.