مطار الملك سلمان يسهم بـ 27 مليار ريال في الناتج المحلي

من المتوقع أن يُساهم مشروع مطار الملك سلمان الدولي بحوالي 27 مليار ريال سعودي سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يستحدث 103 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمساهمة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتبلغ مساحة مطار الملك سلمان، الذي أعلن مخططه العام اليوم، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم، 57 كم2 إضافة إلى 12 كم2 من المرافق المساندة، والأصول السكنية، والترفيهية، والمحلات التجارية.

دعم خطط المملكة

وسيُسهم مطار الملك سلمان الدولي في دعم خطط المملكة لتكون مدينة الرياض ضمن أكبر عشر اقتصادات مدن في العالم. كما سيواكب مطار الملك سلمان النمو المستمر في عدد سكان العاصمة الرياض الذي يستهدف الوصول إلى ما يتراوح 15 و20 مليون نسمة بحلول عام 2030.

رفع الطاقة الاستيعابية

وسيعمل المطار على رفع الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 120 مليون مسافر بحلول عام 2030. كما يستهدف الوصول إلى 185 مليون مسافر، ومرور ما يصل إلى 3,5 ملايين طن من البضائع بحلول عام 2050.