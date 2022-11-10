مطالب بتقديم الامتحانات بسبب كأس العالم

دعا المستشار والخبير التربوي بلقاسم البركات، إلى ضرورة تقديم مواعيد الاختبارات التي تتزامن مع مباريات المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وأضاف بلقاسم البركات، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الراصد الذي يذاع على شاشة الإخبارية، قائلًا: الأفضل تقديم الاختبار أو تأجيله عن موعد المباراة؛ لأنه من الصعب وضع شاشات بالمدارس والجامعات لمشاهدة المباريات.

وطالب المستشار والخبير التربوي، بالمرونة في التعامل وعدم فصل الاختبارات عن الواقع، فالاختبار يمكن تأجيله على عكس المباريات المحدد موعدها.