مطالب بتقديم الامتحانات بسبب كأس العالم

زيارة الملك سلمان لقصر الحكم استعادة لذكرياته ومواقفه الملك سلمان وإمارة الرياض علاقة أزلية مُسطرة في مداد من ذهب دلالات زيارة الملك سلمان لـ قصر المصمك الملك سلمان يتجول في قصر المصمك الجوازات تعلن نتائج القبول المبدئي لرتبة جندي رجال موثوق يضبط مشاهير الفلس : هند القحطاني تشكو التعليق ! موعد عرض الخدع البصرية وطريقة حجز تذاكر موسم الرياض 2022 شاهد تكريم الوزير القصبي لإلهام شاهين ونادية الجندي عصابة السلب في الرياض بقبضة الشرطة حساب المواطن: 3 خطوات لتحديث المستندات
دعا المستشار والخبير التربوي بلقاسم البركات، إلى ضرورة تقديم مواعيد الاختبارات التي تتزامن مع مباريات المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.
فيديو | المستشار والخبير التربوي بلقاسم البركاتي يطالب بتقديم بعض الاختبارات المتزامنة مع مباريات المنتخب في #كأس_العالم ويقول: "لا تفصل الممارسات عن الواقع"#الراصد pic.twitter.com/wbHbdpTXx7
— الراصد (@alraasd) November 10, 2022
وأضاف بلقاسم البركات، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الراصد الذي يذاع على شاشة الإخبارية، قائلًا: الأفضل تقديم الاختبار أو تأجيله عن موعد المباراة؛ لأنه من الصعب وضع شاشات بالمدارس والجامعات لمشاهدة المباريات.
وطالب المستشار والخبير التربوي، بالمرونة في التعامل وعدم فصل الاختبارات عن الواقع، فالاختبار يمكن تأجيله على عكس المباريات المحدد موعدها.