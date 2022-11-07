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8 مواطنين ووافد من القبائل النازحة

مطلقو النار بمعرض السيارات في قبضة الأمن

2022-11-07 الساعة 8:00
مطلقو النار بمعرض السيارات في قبضة الأمن
المواطن - الرياض

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قبضت شرطة منطقة الرياض على (8) مواطنين ووافد من القبائل النازحة بعد تداول محتوى مرئي يتضمن اشتعال مركبة وإطلاق نار في معرض للسيارات، نتج عنه إصابة شخصين نقلا إلى المستشفى، وبالتنسيق مع شرطة المنطقة الشرقية تم القبض على مواطن آخر، وتبين من إجراءات الاستدلال أن الحادثة وقعت لخلافات بينهم في الاتجار بالمخدرات.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، وتم تحديد هوية متهمين آخرين وجارٍ استكمال القبض عليهم.

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