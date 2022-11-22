معالم البحرين بالأخضر احتفالًا بفوز المنتخب السعودي

الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة الأرصاد: استمرار الأمطار على جدة حتى صباح الغد ياسر الشهراني يطمئن الجماهير بعد العملية الجراحية ولي العهد يعتمد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت حالة الاستنفار القصوى بجدة لمواجهة الحالة المطرية حي الأمير فواز أعلى كمية أمطار في جدة إنقاذ عائلة من 5 أشخاص احتجزهم سيل شعيب قرية الخيف
عبرت مملكة البحرين عن فرحتها بفوز المنتخب السعودي اليوم في أولى مبارياته بكأس العالم، وذلك من خلال إنارة أبرز المباني بمملكة البحرين بالضوء الأخضر، لدعم ومؤازرة الفريق الأخضر في مشواره بالمونديال.
ورصدت صور الإنارة الخضراء من قبل مملكة البحرين على واجهة أشهر المباني والأبراج، تحية وتقدير لجهود الفريق الأخضر الذي أحيا الأمل للجماهير الخليجية والعربية بإمكانية التأهل والفوز ببطولة المونديال.
لعب المنتخب السعودي ضد الأرجنتين، اليوم الثلاثاء، على إستاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، وحقق الأخضر فوزًا تاريخيًّا بهدفين مقابل هدف.
وجاء ترتيب المجموعة الثالثة بعد نهاية مباريات اليوم في كأس العالم 2022، كالتالي الأخضر في الصدارة برصيد 3 نقاط، ثم بولندا والمكسيك برصيد نقطة لكل منهما، فيما يتذيل منتخب الأرجنتين الترتيب بدون نقاط.