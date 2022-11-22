معالم البحرين بالأخضر احتفالًا بفوز المنتخب السعودي

عبرت مملكة البحرين عن فرحتها بفوز المنتخب السعودي اليوم في أولى مبارياته بكأس العالم، وذلك من خلال إنارة أبرز المباني بمملكة البحرين بالضوء الأخضر، لدعم ومؤازرة الفريق الأخضر في مشواره بالمونديال.

ورصدت صور الإنارة الخضراء من قبل مملكة البحرين على واجهة أشهر المباني والأبراج، تحية وتقدير لجهود الفريق الأخضر الذي أحيا الأمل للجماهير الخليجية والعربية بإمكانية التأهل والفوز ببطولة المونديال.

ثنائية الأخضر

لعب المنتخب السعودي ضد الأرجنتين، اليوم الثلاثاء، على إستاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، وحقق الأخضر فوزًا تاريخيًّا بهدفين مقابل هدف.

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة بعد نهاية مباريات اليوم في كأس العالم 2022، كالتالي الأخضر في الصدارة برصيد 3 نقاط، ثم بولندا والمكسيك برصيد نقطة لكل منهما، فيما يتذيل منتخب الأرجنتين الترتيب بدون نقاط.