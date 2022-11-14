Icon

انزلاق زوجة الرئيس الإندونيسي على درج طائرة Icon بتوجيه الملك سلمان .. ولي العهد يرأس وفد السعودية في قمة العشرين Icon المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية Icon لا سياج أو إنارة بموقع مقتل الـ5 شبان بسبب الجمل Icon 5 خطوات لتحديث بياناتك إلكترونيًّا لصرف المعاش Icon الجبير: السعودية ستواصل العمل بما يحقق مصالحها Icon أمر ملكي بتمديد خدمة أمير عسير 4 سنوات Icon مقاتلات سعودية ترافق القاذفة الأمريكية بي -52 Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على 9 مناطق Icon ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الفرنسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أول عمرة بحياتها

معتمرة هندية: أريد البقاء بمكة والنظر للكعبة فقط

2022-11-14 الساعة 6:34
معتمرة هندية: أريد البقاء بمكة والنظر للكعبة فقط
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

عبرت سيدة هندية عن سعادتها الغامرة، لأداء مناسك العمرة لأول مرة في حياتها، مشيدة بترحيب وتعامل المملكة معها.

النظر للكعبة

وأكدت أم علي في مقطع فيديو نشره حساب وزارة الحج والعمرة على موقع “تويتر”، سعادتها لأداء العمرة التي منّ الله بها عليها، قائلة “هذه أول مرة آتي للعمرة، أنا الآن فقط أريد أن أنظر للكعبة المشرفة، فدعوت الله كثيرًا أن أزورها والآن وأنا عمري 24 سنة تحققت لي زيارة المسجد الحرام”.

وأضافت “أريد أن أقضي عامًا كاملًا في مكة المكرمة، وفقط أريد البقاء هنا والسجود لله، والنظر إلى الكعبة فقط أنظر إليها مرة أخرى وأبتسم”.

جمال مكة

وأشارت: “هذه أول مرة آتي إلى مكة المكرمة وشربت من مياه زمزم، وشعرت بعدها بالصحة”، مؤكدة أنها أحبت المملكة فكل من حولها يبتسمون ويرحبون بتواجدها بالقول “هلا هلا”.

وتابعت “كنت أتمنى زيارة بلدان كثيرة مثل أمريكا ولندن ولكن عندما دخلت مكة نسيت تمامًا كل الشعوب وكل البلدان وكل شيء آخر”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف بهيئة تقويم التعليم والتدريب
حصاد اليوم

وظائف بهيئة تقويم التعليم والتدريب

حصاد اليوم
جماهير الهلال تستنكر وصف اللوبي الأزرق
الرياضة

جماهير الهلال تستنكر وصف اللوبي الأزرق

الرياضة
ضبط مواطن بحوزته 26250 قرصًا خاضعًا لتنظيم...
أخبار أمنية

ضبط مواطن بحوزته 26250 قرصًا خاضعًا لتنظيم...

أخبار أمنية
السعودية أبرز المستثمرين في الرياضة العالمية
السعودية اليوم

السعودية أبرز المستثمرين في الرياضة العالمية

السعودية اليوم
بدء صيانة جسر طريق الأمير متعب غدًا
السعودية اليوم

بدء صيانة جسر طريق الأمير متعب غدًا

السعودية اليوم
وزير الرياضة يدشن موسم الدرعية 2022 غدًا
الرياضة

وزير الرياضة يدشن موسم الدرعية 2022 غدًا

الرياضة
أكثر الجماهير حضورًا بدوري روشن بعد الجولة...
الرياضة

أكثر الجماهير حضورًا بدوري روشن بعد الجولة...

الرياضة
استخراج 8 أجنة من بطن رضيعة بالهند
غرائب

استخراج 8 أجنة من بطن رضيعة بالهند

غرائب