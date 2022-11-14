معتمرة هندية: أريد البقاء بمكة والنظر للكعبة فقط

عبرت سيدة هندية عن سعادتها الغامرة، لأداء مناسك العمرة لأول مرة في حياتها، مشيدة بترحيب وتعامل المملكة معها.

النظر للكعبة

وأكدت أم علي في مقطع فيديو نشره حساب وزارة الحج والعمرة على موقع “تويتر”، سعادتها لأداء العمرة التي منّ الله بها عليها، قائلة “هذه أول مرة آتي للعمرة، أنا الآن فقط أريد أن أنظر للكعبة المشرفة، فدعوت الله كثيرًا أن أزورها والآن وأنا عمري 24 سنة تحققت لي زيارة المسجد الحرام”.

وأضافت “أريد أن أقضي عامًا كاملًا في مكة المكرمة، وفقط أريد البقاء هنا والسجود لله، والنظر إلى الكعبة فقط أنظر إليها مرة أخرى وأبتسم”.

جمال مكة

وأشارت: “هذه أول مرة آتي إلى مكة المكرمة وشربت من مياه زمزم، وشعرت بعدها بالصحة”، مؤكدة أنها أحبت المملكة فكل من حولها يبتسمون ويرحبون بتواجدها بالقول “هلا هلا”.

وتابعت “كنت أتمنى زيارة بلدان كثيرة مثل أمريكا ولندن ولكن عندما دخلت مكة نسيت تمامًا كل الشعوب وكل البلدان وكل شيء آخر”.