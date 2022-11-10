معلم يوصل المعلومة لطلابه بالشماغ والبالونة

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تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن إعجابهم بمعلم ابتكر طريقة لتوصيل المعلومة للطلاب في المرحلة الابتدائية.
وفي الفيديو يمكن رؤية المعلم وهو يقف أمام الطلاب، ويمسك في يده بالونة رسم عليها ملامح وجه طفل ووضع الشماغ فوق البلونة.
وأظهر الفيديو المعلم وهو يشرح للطلاب ضرورة الحفاظ على صحتهم وشرب الحليب قائلًا:” كان يا ما كان، في قديم الزمان، ولد ذكي، يحافظ على صحته، رياضي، ويشرب الحليب”، فيما ردد الطلاب نفس الكلمات.