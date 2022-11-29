معلومات عن حكم مباراة السعودية والمكسيك

سيدير الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير غدًا مباراة السعودية والمكسيك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم 2022 بقطر.

حكم مباراة السعودية والمكسيك

ويُعد أوليفير صاحب الـ37 عامًا، أفضل حكم إنجليزي خلال الفترة الحالية، كما أنه حكم دولي منذ عام 2014.

وقبل بدء كأس العالم 2022 في قطر، سبق لـ أوليفير إدارة 12 مباراة في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي، كان آخرها مباراة آرسنال وتشيلسي، كما أدار ديربي مدينة مانشستر بين فريقي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الذي انتهى بفوز السيتي بنتيجة 6-3 في الدوري الإنجليزي.

كما سبق لـ أوليفير المقرر له إدارة مباراة السعودية والمكسيك، قيادة مباراة السوبر الأوروبي في افتتاح موسم 2022/2023 بين فريقي ريال مدريد الإسباني وآينتراخت فرانكفورت الألماني، كما أدار 4 مباريات في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

فوز السعودية غدًا يؤهلها لدور ثمن النهائي

ويبحث المنتخب السعودي عن الفوز غدًا على المكسيك من أجل الصعود إلى دور الستة عشر في مونديال قطر، وتكرارًا لإنجاز مونديال 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيعقد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مؤتمرًا صحفيًا اليوم في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة للحديث عن مواجهة المكسيك غدًا.

يذكر أن المنتخب السعودي يحتل حاليًا المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على الأرجنتين في الجولة الأولى وخسارته من المنتخب البولندي في الجولة الثانية.