معلومات لا تعرفها عن الأحجار الكريمة وأصلها

قال خبير الأرصاد الجوية د. خالد الزعاق: إن الأحجار الكريمة مواد طبيعية حولتها الظروف المناخية لنفائس نادرة.

أول المستخدمين

وأوضح الزعاق، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أن تلك الأحجار سميت كريمة لأنها مكرمة لدى النفوس لجمالها، ومن أوائل الشعوب الذين استخدموها هم العرب، ومن شدة تعلقهم أسموها “اللؤلؤ والمرجان”.

أنواع الأحجار

وأردف الزعاق، أن الأحجار القديمة قسمان منها أحجار ذات أصل عضوي وتنشأ من كائن حي “قرن، ناب، داخل صدفة”، أما القسم الثاني فيشمل أحجار ذات أصل طبيعي وهي عبارة عن أحجار عاشت تحت ظروف مناخية قاسية لملايين السنين مثل “الألماس والزمردة”، وتتسم الأحجار الكريمة بنقاء لونها وجمال شكلها وخفة وزنها.