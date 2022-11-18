معلومات مهمة قبل سفرك إلى قطر لحضور كأس العالم

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نشرت إمارة منطقة حائل عددًا من المعلومات الهامة للمواطنين المسافرين إلى قطر لحضور مباريات كأس العالم.
وشدد المنشور الذي نشرته الإمارة على موقع تويتر، على المواطنين ضرورة التأكد من الحصول على بطاقة هيّا المسجل بها رقم جواز السفر.
أن يكون متبقيًا على تاريخ انتهاء الجواز أكثر من 3 أشهر، وأن يكون الجواز خاليًا من التلف، وأن تكون البيانات بالجواز مقروءة، والصورة الشخصية واضحة.
ونوّه البيان بأن السفر بالهوية الوطنية لدولة قطر معلق، لحين انتهاء بطولة كأس العالم، بالإضافة إلى أن سجل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا تمكن حاملها من السفر.