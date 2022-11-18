Icon

طرق الرياض زحام وتعطيل والسبب انتظار نجم ! Icon أي الأندية أكثر دعمًا للمنتخب بالدوليين في كأس العالم؟ Icon الریاض تحتضن قمة رایز أب الحدث الأكبر لریادة الأعمال بالشرق الأوسط Icon معلمون عبر تويتر لوزير التعليم : بدل الانتداب الداخلي مهزلة .. لسنا أقل من سابك Icon تركي الحمد: محمد بن سلمان لا يشد الرحال إلا لخدمة الوطن Icon صورة ولي العهد حديث المغردين: حي ذا الشوفة يا وجه السعد Icon تفاصيل تعديل نظام ضريبة الدخل Icon خطيب المسجد النبوي : ما ينشر في الإعلام حول الأبراج والنجوم من الكهانة والتنجيم Icon طفلة تنطق كلماتها الأولى ورسالة من والدتها للأمير سعود بن فرحان Icon مشاركة ولي العهد في APEC تعكس التقدير العالمي لمكانة المملكة وقيادتها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تأكد من حصولك على بطاقة هيّا

معلومات مهمة قبل سفرك إلى قطر لحضور كأس العالم

2022-11-18 الساعة 7:19
معلومات مهمة قبل سفرك إلى قطر لحضور كأس العالم
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

نشرت إمارة منطقة حائل عددًا من المعلومات الهامة للمواطنين المسافرين إلى قطر لحضور مباريات كأس العالم.

وشدد المنشور الذي نشرته الإمارة على موقع تويتر، على المواطنين ضرورة التأكد من الحصول على بطاقة هيّا المسجل بها رقم جواز السفر.

قد يهمّك أيضاً
Img

حفل زفاف في البيت الأبيض

Img

تنبيهات للأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

أن يكون متبقيًا على تاريخ انتهاء الجواز أكثر من 3 أشهر، وأن يكون الجواز خاليًا من التلف، وأن تكون البيانات بالجواز مقروءة، والصورة الشخصية واضحة.

الهوية الوطنية

ونوّه البيان بأن السفر بالهوية الوطنية لدولة قطر معلق، لحين انتهاء بطولة كأس العالم، بالإضافة إلى أن سجل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا تمكن حاملها من السفر.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الحالة المطرية الثالثة في الوسم تتواصل
السعودية اليوم

الحالة المطرية الثالثة في الوسم تتواصل

السعودية اليوم
شركات النفط الأمريكية تخذل بايدن
العالم

شركات النفط الأمريكية تخذل بايدن

العالم
ارتفاع تاريخي للذهب في مصر
السوق

ارتفاع تاريخي للذهب في مصر

السوق
نانت يتعادل مع كليرمونت بالدوري الفرنسي
الرياضة العالمية

نانت يتعادل مع كليرمونت بالدوري الفرنسي

الرياضة العالمية
الدفاع المدني ينبه أهالي جازان
السعودية اليوم

الدفاع المدني ينبه أهالي جازان

السعودية اليوم
وزير العدل يقر قواعد الحد من تعارض...
السعودية اليوم

وزير العدل يقر قواعد الحد من تعارض...

السعودية اليوم
مطعم يكبل يد زبائنه قبل تقديم الطلبات
حصاد اليوم

مطعم يكبل يد زبائنه قبل تقديم الطلبات

حصاد اليوم
الأخضر يبدأ تدريباته بمعسكر أبو ظبي
كأس العالم

الأخضر يبدأ تدريباته بمعسكر أبو ظبي

كأس العالم