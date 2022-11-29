مفاجآت بمهرجان الموسيقى الأضخم في الشرق الأوسط

كشف الرئيس التنفيذي لمهرجان “ميدل بيست” الموسيقي في الرياض، رمضان الحرتاني، أن المهرجان يستضيف أكثر من 200 فنان وفنانة في عالم الموسيقى ويعد أضخم مهرجان موسيقي بالشرق الأوسط، ومن المقرر إقامته من 1- 3 ديسمبر في الرياض.

وأوضح الحرتاني في حواره لـ”العربية” أن هذه السنة الثالثة للمهرجان حيث يشارك الفنانون بالمهرجان على 7 مسارح لتقيم تجارب فريدة من نوعها في الموسيقى.

مفاجآت فنية

وأضاف الحرتاني أن احتيار الفنانين تتم عن طريق استطلاع رأي الجمهور، منوهًا عن مفاجآت سيقدمها النجوم العرب بتقديم تنوع ثقافي موسيقي بينهم وبين النجوم العالميين، ومن بين الفنانين العرب رابح صقر وعمرو دياب ومحمد حماقي وماجد المهندس ومريام فارس ونانسي عجرم.

من جانبه، قال طلال البهيتي الرئيس التنفيذي للعمليات: إن المهرجان هذا العام يعتمد على التنوع، فيما تشكل المواهب الفنية من خلاله بنسبة 50% من المشاركات المحلية، مؤكدًا أن هذا الأمر يصقل المواهب الوطنية للمشاركات العالمية.

أضخم مسرح

يعد “بيغ بيست” هو المسرح الرئيسي في الميدل بيست، ويعتبر أضخم مسرح بالعالم بطول 41م وعرض 200م، ويحتضن في قلبه أكثر من 4000 م من إضاءات LED التي تشع جمالًا في المسرح وتطل أيضًا على الشوارع الرئيسية في المهرجان.

كما كسر المسرح العالمي موسوعة جينيس للأرقام القياسية بكثافة الإضاءات والطول، وبالإمكان مشاهدته على بعد كيلو بالطرق الرئيسية، في حين تشكل الجسور في المهرجان امتدادًا للثقافات الموسيقية حول العالم بطول 3 كم وعلى ارتفاع 5 أمتار من على الأرض، وتتسع مواقف السيارات إلى 86 ألف مركبة، كما تمت زيادة الطاقة الاستيعابية للمهرجان عن العام الماضي بنسبة تقدر بـ61%.