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بعض الشظايا أصابت رجله

مفاجأة بتقرير المستشفى المعالج لعمران خان

2022-11-07 الساعة 1:13
مفاجأة بتقرير المستشفى المعالج لعمران خان
المواطن - متابعة

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كشف مستشفى شوكت خانم، الذي يتلقى رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان، العلاج جراء إطلاق النار عليه خلال مظاهرة في وزير آباد، عن تقرير طبي، أكد فيه عدم تعرض خان لأي إصابة مباشرة بالرصاص، لكن بعض الشظايا أصابت رجله اليمنى.

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تفاصيل التقرير

ووجدت 4 شظايا من الرصاص في الساق اليمنى لرئيس الوزراء السابق، وفقا للتقرير الطبي الصادر عن مستشفى شوكت خانم.

وأفاد تقرير المستشفى، أن خان كان على وعي تام حين وصوله، وتم إجراء الجراحة في الساعة 8.15 مساءً لإزالة الشظايا من ساقه، وتم العثور على شظايا الرصاص بالقرب من الوريد الرئيسي للساق، كما تم العثور على جزء من رصاصة في قصبة الساق مما تسبب في كسر.

شظايا ورصاص

وأردف التقرير أن خان وصل إلى المستشفى يوم الخميس في تمام الساعة 5:30 مساءً، وهو في وعيه ويشكو من آلام مبرحة في ساقه اليمنى، وتم إعطاء خان مسكنات للألم، وإجراء أشعة سينية، وفحص بالأشعة المقطعية، وجميعها تم فحصها من قبل أخصائي الأشعة والطاقم الطبي.

كما أشار إلى إجراء عملية جراحية في الساعة 8:00 مساءً لإزالة شظايا الرصاص من فخذ عمران خان ورجله، ووجدت الشظيتان بالقرب من الوعاء الدموي الرئيسي في الفخذ، كما تم العثور على جزء من رصاصة في قصبة الساق مما تسبب في الكسر”.

وفقًا للتقرير الطبي الذي نشره المستشفى، تم وضع قالب جبس على ساقه اليمنى للمساعدة في التئام كسر قصبة الساق.

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