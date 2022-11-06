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بعد تصريحات الحرب من لندن

مقارنة عسكرية بين بريطانيا والصين

2022-11-06 الساعة 12:01
مقارنة عسكرية بين بريطانيا والصين
المواطن- متابعة

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قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية البريطانية، أليسيا كيرنز، إن بريطانيا تخوض حربًا مع الصين في الوقت الحالي، حيث وصفتها بأنها دولة تتصرف مثل الإرهابيين.

مقارنة بين جيش بريطانيا والصين

وفي هذا الإطار، أوضح موقع غلوبال فاير بور، أن الصين تمتلك قوة عسكرية هائلة تجعل جيشها يحتل المرتبة الثالثة عالميًا، بينما يصنف الجيش البريطاني في المرتبة الـ 8 بين أضخم 142 جيشًا في العالم.

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أولًا: الجيش الصيني

تمتلك الصين قوة بشرية هائلة تضم نحو 1.3 مليار نسمة، بينهم أكثر من 619 مليون فرد يصلحون للخدمة العسكرية، وهو ما يجعلها في المرتبة الأولى عالميًا.

تمتلك الصين ثاني أضخم ميزانية دفاع في العالم تقدر بـ 230 مليار دولار.

يصل إجمالي عدد جنود الجيش الصيني إلى 3 ملايين و134 ألف جندي بينهم:

  • مليونا جندي قوات عاملة.
  • 510 آلاف جندي قوات احتياطية.
  • 624 ألفًا قوات شبه عسكرية.

تمتلك القوات الجوية الصينية 3 آلاف و285 طائرة حربية تضم:

  • 1200 مقاتلة وطائرة اعتراضية.
  • 371 طائرة هجومية.
  • 286 طائرة نقل عسكري.
  • 399 طائرة تدريب.
  • 114 طائرة مهام خاصة.
  • 3 طائرات تزود بالوقود في الجو.
  • 912 مروحية بينها 281 مروحية هجومية.

مقارنة عسكرية بين بريطانيا والصين

تمتلك الصين واحدة من أضخم القوات البرية في العالم وتضم:

  • 5 آلاف و250 دبابة.
  • 35 ألف مدرعة.
  • 4 آلاف و120 مدفعًا ذاتي الحركة.
  • ألف و734 مدفعًا مقطورًا.
  • 3 آلاف و160 راجمة صواريخ.

تمتلك الصين أضخم قوة بحرية في العالم بـ 777 وحدة بحرية وتضم:

  • حاملتا طائرات.
  • حاملة مروحيات.
  • 41 مدمرة.
  • 49 فرقاطة.
  • 70 كورفيت.
  • 79 غواصة.
  • 152 سفينة دورية.
  • 36 كاسحة ألغام بحرية.

وتمتلك الصين قوة دعم لوجيستي ضخمة تضم:

  • 507 مطارات.
  • 22 ميناء.
  • 6 آلاف و662 سفينة تجارية.

ثانيًا: الجيش البريطاني

تقدر القوة البشرية لبريطانيا بنحو 67 مليون نسمة بينهم 24 مليون فرد يصلحون للخدمة العسكرية وهو ما يجعلها في المرتبة رقم 21 عالميًا.

تمتلك بريطانيا رابع أضخم ميزانية دفاع في العالم تقدر بـ 68 مليار دولار.

مقارنة عسكرية بين بريطانيا والصين

يصل إجمالي عدد جنود الجيش البريطاني إلى 231 ألف جندي بينهم:

  • 194 ألف جندي قوات عاملة.
  • 37 ألف جندي قوات احتياطية.

تمتلك القوات الجوية البريطانية 693 طائرة حربية تضم:

  • 119 مقاتلة وطائرة اعتراضية.
  • 23 طائرة هجومية.
  • 40 طائرة نقل عسكري.
  • 247 طائرة تدريب.
  • 20 طائرة مهام خاصة.
  • 9 طائرة تزود بالوقود.
  • 235 مروحية بينها 24 مروحية هجومية.

تضم القوات البرية البريطانية:

  • 227 دبابة.
  • 5 آلاف و15 مدرعة.
  • 89 مدفعًا ذاتي الحركة.
  • 126 مدفعًا مقطورًا.
  • 44 راجمة صواريخ.

تمتلك بريطانيا أسطولًا حربيًا يصنف في المرتبة رقم 37 عالميًا بـ 75 وحدة بحرية تضم:

  • حاملتا طائرات.
  • 6 مدمرات.
  • 12 فرقاطة.
  • 10 غواصات.
  • 26 سفينة دورية.
  • 11 كاسحة ألغام بحرية.
  • تضم قوة الدعم اللوجيستي لبريطانيا:
  • 16 ميناء.
  • 460 مطارًا.
  • 1249 سفينة تجارية.

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