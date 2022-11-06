مقارنة عسكرية بين بريطانيا والصين

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قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية البريطانية، أليسيا كيرنز، إن بريطانيا تخوض حربًا مع الصين في الوقت الحالي، حيث وصفتها بأنها دولة تتصرف مثل الإرهابيين.
وفي هذا الإطار، أوضح موقع غلوبال فاير بور، أن الصين تمتلك قوة عسكرية هائلة تجعل جيشها يحتل المرتبة الثالثة عالميًا، بينما يصنف الجيش البريطاني في المرتبة الـ 8 بين أضخم 142 جيشًا في العالم.
تمتلك الصين قوة بشرية هائلة تضم نحو 1.3 مليار نسمة، بينهم أكثر من 619 مليون فرد يصلحون للخدمة العسكرية، وهو ما يجعلها في المرتبة الأولى عالميًا.
تمتلك الصين ثاني أضخم ميزانية دفاع في العالم تقدر بـ 230 مليار دولار.
يصل إجمالي عدد جنود الجيش الصيني إلى 3 ملايين و134 ألف جندي بينهم:
تمتلك القوات الجوية الصينية 3 آلاف و285 طائرة حربية تضم:
تمتلك الصين واحدة من أضخم القوات البرية في العالم وتضم:
تمتلك الصين أضخم قوة بحرية في العالم بـ 777 وحدة بحرية وتضم:
وتمتلك الصين قوة دعم لوجيستي ضخمة تضم:
تقدر القوة البشرية لبريطانيا بنحو 67 مليون نسمة بينهم 24 مليون فرد يصلحون للخدمة العسكرية وهو ما يجعلها في المرتبة رقم 21 عالميًا.
تمتلك بريطانيا رابع أضخم ميزانية دفاع في العالم تقدر بـ 68 مليار دولار.
يصل إجمالي عدد جنود الجيش البريطاني إلى 231 ألف جندي بينهم:
تمتلك القوات الجوية البريطانية 693 طائرة حربية تضم:
تضم القوات البرية البريطانية:
تمتلك بريطانيا أسطولًا حربيًا يصنف في المرتبة رقم 37 عالميًا بـ 75 وحدة بحرية تضم: