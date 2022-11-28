مقترحات وحلول لمواجهة التسمم الدوائي

طرح د. أبو بكر عمر، صيدلي إكلينيكي وأخصائي سموم بوزارة الصحة، مجموعة اقتراحات وحلول لمواجهة زيادة حالات التسمم الدوائي.

وقال أبو بكر في مداخلة مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، اليوم الاثنين: إن أهم شيء هو اتباع برنامج وصفتي في نسخته الأفضل وليس الحالية.

مراجعة التاريخ المرضي

ولفت أبو بكر إلى أن برنامج وصفتي يمكن الصيدلي من صرف الأدوية فعليًّا من خلال الاطلاع على التاريخ المرضي، مناشدًا بعدم معاملة صيدلي المجتمع على أنه آلة صرف.

وشدد على ضرورة مراجع تاريخ المريض المرضي والأدوية التي صرفت به مسبقًا، حتى يتمكن الصيدلي من صرف الأدوية الصحيحة.

وذكر أن بعض الحالات التي يكون فيها عبوة الدواء بأشكال مختلفة أو ألوان مختلفة ويعتقد المريض أنها لدواء مختلف ويتناول العبوتين بشكل خاطئ.

وأكد أبو بكر أن النقطة الأخرى تتعلق بالطبيب نفسه، حيث يفترض أن يكون هناك سلسلة رعاية وبنفس المواد التي يتم تطبيقها في المدينة الطبية.