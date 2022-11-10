مقتطفات من “قصتي” تبكي الشيخ محمد بن راشد

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تأثر الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، أثناء قراءة إحدى المشاركات في مبادرة تحدي القراءة.
شاهد.. تأثر الشيخ #محمد_بن_راشد أثناء قراءة إحدى المشاركات لنص من كتابه "قصتي" حول ذكرى والدته "لطيفة" ضمن الدورة السادسة لـ #تحدي_القراءة_العربي الذي تنظمه مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في #دبي#الإمارات#العربية pic.twitter.com/JnoxhVJl5G
— العربية (@AlArabiya) November 10, 2022
وتأثر حاكم دبي حينما سمع إحدى المشاركات تقرأ نصًا من كتابه “قصتي” حول ذكرى والدته “لطيفة”.
جاء ذلك خلال حفل جوائز الدورة السادسة لتحدي القراءة العربي 2022، الذي تنظمه مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في دبي.