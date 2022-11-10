مقتطفات من “قصتي” تبكي الشيخ محمد بن راشد

تأثر الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، أثناء قراءة إحدى المشاركات في مبادرة تحدي القراءة.

وتأثر حاكم دبي حينما سمع إحدى المشاركات تقرأ نصًا من كتابه “قصتي” حول ذكرى والدته “لطيفة”.

جاء ذلك خلال حفل جوائز الدورة السادسة لتحدي القراءة العربي 2022، الذي تنظمه مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في دبي.