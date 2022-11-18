مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري

كشف جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، مساء الجمعة، عن مقتل رئيس الجهاز في محافظة كرمنشاه غرب إيران خلال الاحتجاجات.

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وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الجمعة، بمقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني العقيد نادر بيرامي في مدينة صحنة التابعة لمحافظة كرمانشاه على أيدي من وصفتهم بمثيري الشغب.

وقال رئيس مدينة صحنة هانبخش زنغنه تبار: إن عددًا ممن وصفهم بأنهم “مثيرو الشغب والبلطجية” هاجموا قوات الأمن بالأسلحة البيضاء، مما أدى إلى مقتل العقيد بيرامي.

وأكد تبار أن أجهزة الأمن تمكنت من اعتقال الضالعين في مقتل بيرامي فور اغتياله.