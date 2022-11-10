مقتل لاعب أردني بسبب خلاف

قتل لاعب صغير السن بعيار ناري إثر خلاف مع جيرانه في محافظة العقبة جنوبي الأردن، ما تسبب بفاجعة في الوسط الرياضي الأردني مجدداً بعد رحيل لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد عادل العطاري.

تفاصيل الوقعة

ووفقًا لما نشرته العربية.نت، لقي لاعب الفئات العمرية لنادي شباب العقبة يوسف أبو السند، حتفه إثر رصاصة خلال مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص أصيب فيها شخصان بمنطقة السادسة في محافظة العقبة.

ونقل اللاعب إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري، لكنه عندما وصل كان قد فارق الحياة، حيث باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادثة والبحث عن المجرم الذي أطلق النار.