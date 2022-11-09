مقتل نائب حاكم خيرسون الموالي لروسيا

لقي نائب حاكم منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، الموالي لروسيا، مصرعه في حادث سيارة، بحسب ما أفاد المكتب الصحفي للحاكم.

وأفادت قنوات تليغرام التي تدعم نظام بوتين أن الحادث وقع بالقرب من منطقة هينشينسك في خيرسون، حسبما قال سائق ستريموسوف الشخصي، علمًا بأنه كان يُعد قوة دافعة في تنظيم ودعم الاستفتاء على ضم خيرسون لروسيا.

وفي الآونة الأخيرة، قام ستريموسوف، 44 عامًا، بإجلاء المدنيين من الضفة الغربية في خيرسون مع تقدم القوات الأوكرانية نحو نهر دنيبرو.

تهمة الخيانة

كان ستريموسوف الذي تم تعيينه بعد شهرين من دخول روسيا لأوكرانيا، مطلوبًا في كييف بتهمة الخيانة، وعلق مشرع أوكراني على وفاته قائلًا: مات الخائن.

وقال أوليكسي غونشارينكو، نائب رئيس لجنة الهجرة واللاجئين: توفي نائب حاكم خيرسون كيريل ستريموسوف في حادث، مات الخائن الذي ذهب إلى جانب روسيا.

وتابع: لقد وافق بشدة على ضم خيرسون وقال إن روسيا هنا إلى الأبد، ثم مات في ظروف غامضة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.