Icon

موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة Icon الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي Icon عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة Icon أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد Icon لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة Icon الأرصاد: استمرار الأمطار على جدة حتى صباح الغد Icon ياسر الشهراني يطمئن الجماهير بعد العملية الجراحية Icon ولي العهد‬⁩ يعتمد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت Icon حالة الاستنفار القصوى بجدة لمواجهة الحالة المطرية Icon حي الأمير فواز أعلى كمية أمطار في جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
هاجموا مدرستين

مقتل وإصابة 14 شخصًا في إطلاق نار بالبرازيل

2022-11-25 الساعة 9:40
مقتل وإصابة 14 شخصًا في إطلاق نار بالبرازيل
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

أعلنت السلطات البرازيلية مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 11 آخرون بجروح، اليوم الجمعة، عندما أطلق رجل النار على مدرستين في جنوب شرق البرازيل.

التفاصيل

وفي تصريحات لإذاعة سي بي إن، كشف رئيس بلدية أراكروز بولاية إسبيريتو سانتو لويس كارلوس كوتينيو، أن المسلح ومجموعة من المجرمين هاجموا المدرستين صباح الجمعة، وأطلق المسلح النار على عدد من المعملين؛ ما أدى إلى مقتل امرأتين وجرح تسعة أشخاص آخرين.

قد يهمّك أيضاً
Img

تشكيل المنتخب السعودي أمام الأرجنتين بمونديال 2022

Img

طفل سعودي يتوقع فوز الأخضر بخماسية

وبحسب رئيس البلدية: توجهت المجموعة بعد ذلك إلى مدرسة ثانية حيث أردى المسلح شابة وجرح شخصين آخرين، وقلما تقع حوادث إطلاق النار في مدارس بالبرازيل، رغم المستويات العالية من الأنشطة المرتبطة بحمل السلاح في الدولة الأمريكية الجنوبية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الفيصلي يخطف الأنظار بدوري يلو
الرياضة

الفيصلي يخطف الأنظار بدوري يلو

الرياضة
أمين الناتو يبحث مع أردوغان انضمام فنلندا...
العالم

أمين الناتو يبحث مع أردوغان انضمام فنلندا...

العالم
رينارد: نعد جماهيرنا بتقديم الأفضل
الرياضة

رينارد: نعد جماهيرنا بتقديم الأفضل

الرياضة
ارتفاع أرباح شركة مهارة بنسبة 74%
السوق

ارتفاع أرباح شركة مهارة بنسبة 74%

السوق
يونس محمود عن ساديو ماني: ليس من...
الرياضة

يونس محمود عن ساديو ماني: ليس من...

الرياضة
آخر ظهور لـ مدني رحيمي يتحدث عن...
الرياضة

آخر ظهور لـ مدني رحيمي يتحدث عن...

الرياضة
الغذاء والدواء : الأدوية البديلة مكافئة صيدلانيًا...
السعودية اليوم

الغذاء والدواء : الأدوية البديلة مكافئة صيدلانيًا...

السعودية اليوم
خبير يكشف أبرز طرق غش الذهب
السعودية اليوم

خبير يكشف أبرز طرق غش الذهب

السعودية اليوم