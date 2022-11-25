مقتل وإصابة 14 شخصًا في إطلاق نار بالبرازيل

أعلنت السلطات البرازيلية مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 11 آخرون بجروح، اليوم الجمعة، عندما أطلق رجل النار على مدرستين في جنوب شرق البرازيل.

التفاصيل

وفي تصريحات لإذاعة سي بي إن، كشف رئيس بلدية أراكروز بولاية إسبيريتو سانتو لويس كارلوس كوتينيو، أن المسلح ومجموعة من المجرمين هاجموا المدرستين صباح الجمعة، وأطلق المسلح النار على عدد من المعملين؛ ما أدى إلى مقتل امرأتين وجرح تسعة أشخاص آخرين.

وبحسب رئيس البلدية: توجهت المجموعة بعد ذلك إلى مدرسة ثانية حيث أردى المسلح شابة وجرح شخصين آخرين، وقلما تقع حوادث إطلاق النار في مدارس بالبرازيل، رغم المستويات العالية من الأنشطة المرتبطة بحمل السلاح في الدولة الأمريكية الجنوبية.