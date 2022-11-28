مقتل 10 في هجوم فندق بمقديشيو

كشف مسؤول أمني صومالي، اليوم الاثنين، أن ما لا يقل عن 10 أشخاص قتلوا عندما اقتحم مهاجمون مسلحون فندقاً بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو.

هوية الضحايا

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن ضابط الشرطة محمد ظاهر أن من بين الضحايا شخصين يحملان جنسية مزدوجة صومالية وبريطانية.

وكان الفندق، الذي يحظى بشعبية بين السياسيين، لا يزال تحت الحصار حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد.

حركة الشباب

وقالت الشرطة، إن وزير الأمن الداخلي الصومالي أحمد محمد دوديش أصيب أيضًا في الهجوم.

فيما كشفت مليشيا حركة الشباب الإرهابية، عبر محطتها الإذاعية، أن قتالًا اندلع داخل الفندق.

نجاة الوزير

ونجا وزير البيئة الصومالي من الانفجارات التي هزت العاصمة الصومالية، وغرد وزير الدولة الصومالي للبيئة والمناخ آدم حرسي عبر حسابه في تويتر، قائلاً: أنا بخير، نجوت من تفجير إرهابي استهدف مكان إقامتي، فندق فيلا رويز.

عمليات الجيش

وتمكن الجيش الصومالي في الآونة الأخيرة، بدعم من العشائر المسلحة والمدنيين، من تحقيق مكاسب إقليمية كبيرة ضد حركة الشباب.

ويأتي الهجوم بعد يومين من عملية واسعة النطاق للجيش وسط البلاد قتل فيها ما لا يقل عن 100 من مسلحي حركة الشباب، بينهم 10 من قادة الميليشيات، بحسب الجيش الصومالي.

وتتخذ الحكومة منذ عدة أشهر إجراءات عسكرية ضد الجماعة الإرهابية التي تسيطر على أجزاء كبيرة من وسط وجنوبي الصومال.