Icon

موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور Icon تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 Icon 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق Icon الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال Icon لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا Icon تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال Icon بدء تطبيق الهوية الجديدة لمركبات نقل السيارات وسحب المركبات Icon فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر Icon موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة Icon الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
نجاة وزير البيئة

مقتل 10 في هجوم فندق بمقديشيو

2022-11-28 الساعة 10:42
مقتل 10 في هجوم فندق بمقديشيو
المواطن -متابعة

مواضيع ذات علاقة

كشف مسؤول أمني صومالي، اليوم الاثنين، أن ما لا يقل عن 10 أشخاص قتلوا عندما اقتحم مهاجمون مسلحون فندقاً بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو.

هوية الضحايا

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن ضابط الشرطة محمد ظاهر أن من بين الضحايا شخصين يحملان جنسية مزدوجة صومالية وبريطانية.

قد يهمّك أيضاً
Img

من غزة: المنتخب السعودي قلب موازين المونديال

Img

ترتيب المجموعة الخامسة بعد الجولة الثانية من دور المجموعات بالمونديال

وكان الفندق، الذي يحظى بشعبية بين السياسيين، لا يزال تحت الحصار حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد.

حركة الشباب

وقالت الشرطة، إن وزير الأمن الداخلي الصومالي أحمد محمد دوديش أصيب أيضًا في الهجوم.

فيما كشفت مليشيا حركة الشباب الإرهابية، عبر محطتها الإذاعية، أن قتالًا اندلع داخل الفندق.

نجاة الوزير

ونجا وزير البيئة الصومالي من الانفجارات التي هزت العاصمة الصومالية، وغرد وزير الدولة الصومالي للبيئة والمناخ آدم حرسي عبر حسابه في تويتر، قائلاً: أنا بخير، نجوت من تفجير إرهابي استهدف مكان إقامتي، فندق فيلا رويز.

عمليات الجيش

وتمكن الجيش الصومالي في الآونة الأخيرة، بدعم من العشائر المسلحة والمدنيين، من تحقيق مكاسب إقليمية كبيرة ضد حركة الشباب.

ويأتي الهجوم بعد يومين من عملية واسعة النطاق للجيش وسط البلاد قتل فيها ما لا يقل عن 100 من مسلحي حركة الشباب، بينهم 10 من قادة الميليشيات، بحسب الجيش الصومالي.

وتتخذ الحكومة منذ عدة أشهر إجراءات عسكرية ضد الجماعة الإرهابية التي تسيطر على أجزاء كبيرة من وسط وجنوبي الصومال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بدء التقديم على وظائف وزارة الدفاع
السعودية اليوم

بدء التقديم على وظائف وزارة الدفاع

السعودية اليوم
36 مقاتلة صينية تحلق فوق تايوان
العالم

36 مقاتلة صينية تحلق فوق تايوان

العالم
أشباح ولقطات تخطف الأبصار بـ ويكند الرعب
أخبار رئيسية

أشباح ولقطات تخطف الأبصار بـ ويكند الرعب

أخبار رئيسية
7 أهداف تفصل محمد صلاح عن رقم...
الرياضة العالمية

7 أهداف تفصل محمد صلاح عن رقم...

الرياضة العالمية
برعاية الملك سلمان .. موهبة تطلق مؤتمر...
السعودية اليوم

برعاية الملك سلمان .. موهبة تطلق مؤتمر...

السعودية اليوم
زيارة الملك سلمان لقصر الحكم استعادة لذكرياته...
السعودية اليوم

زيارة الملك سلمان لقصر الحكم استعادة لذكرياته...

السعودية اليوم
تحذيرات بشأن شراء الذهب في مصر
السوق

تحذيرات بشأن شراء الذهب في مصر

السوق
خريطة الرحلات الجوية اليومية لمونديال 2022
الرياضة

خريطة الرحلات الجوية اليومية لمونديال 2022

الرياضة