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انفجار ناقلة بنزين

مقتل 12 شخصًا حرقًا في نيجيريا

2022-11-11 الساعة 9:10
مقتل 12 شخصًا حرقًا في نيجيريا
المواطن - متابعة

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قال متحدث باسم الشرطة النيجيرية، إن 12 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم بانفجار ناقلة بنزين من جراء تصادمها على أحد الطرق الرئيسة بولاية كوغي شمالي نيجيريا، وفقا للأسوشيتدبرس.

تفاصيل الوقعة

وبحسب الشرطة اليوم، فإن مكابح الناقلة تعطلت على طريق رئيس في محيط مجلس منطقة أوفو ليل الخميس، عندما اصطدمت بسيارة كانت تعرقل حركة السير بالطريق السريع، ما تسبب في اندلاع كرة من النيران.

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وقال ويليام أوفي آيا، من قيادة شرطة كوغي، إن الناقلة تسببت في تحطيم سيارات على الطريق ومقتل 12 شخصًا، جميعهم لقوا حتفهم حرقًا.

18 شخصًا

وأضاف بيسي كاظم، المسؤول بالهيئة الفيدرالية لسلامة الطرق في نيجيريا، إن الحادث تضمن 18 شخصًا.

وأردف، في بيان، أن سبعة أشخاص أصيبوا بدرجات متفاوتة، في حين أصيب الـ11 الآخرون بحروق تجعل من الصعب التعرف إليهم، وأنه تم تطويق الطريق، ويعمل عمال سلامة الطرق على تحديد هوية الضحايا.

فشل الإجراءات الجديدة

ويشيع وقوع مثل هذه الحوادث على معظم الطرق الرئيسة في نيجيريا، في ظل فشل الإجراءات الجديدة التي أدخلتها هيئة سلامة الطرق في الحد من حدوثها.

وتعد كوغي منطقة حوادث، حيث لقي أكثر من 10 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم مماثل في سبتمبر.

وقال كينغسلي فانو، مفوض الولاية لشؤون الإعلام، للأسوشيتدبرس، إن السلطات في كوغي تحقق في الحادث الأخير.

وأضاف: بصفتنا حكومة الولاية كنا دائمًا نركز على هذه القضية المتعلقة بسلامة الطرق. لقد أصبح حدثًا متكررًا بشكل كبير.

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