مقتل 3 في هجوم انتحاري بباكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل 3 و إصابة 23 جراء الهجوم الانتحاري جنوب غرب البلاد.

تفجير انتحاري

وأفادت العربية في نبأ عاجل لها، اليوم الأربعاء، بأن التفجير استهدف دورية للشرطة جنوب غرب باكستان.

وأعلنت حركة طالبان باكستان، الاثنين الماضي، إلغاء اتفاق هش لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه مع الحكومة في يونيو، حيث أمرت مقاتليها بشن هجمات في أنحاء البلاد.

إنهاء الهدنة

وفي بيانها، قالت طالبان باكستان: بينما تتواصل العمليات العسكرية ضد المجاهدين في مختلف المناطق.. يتوجب عليكم شن هجمات أينما كان ذلك ممكناً في أنحاء البلاد.

وكانت حركة طالبان باكستان قد اتفقت على وقف إطلاق النار مع الحكومة الباكستانية في يونيو الماضي، لكن الطرفين شددا مرارًا على أنه تم تجاهل الهدنة بينما اندلعت مواجهات عديدة.