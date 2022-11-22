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مقتل 36 شخصًا في حريق هائل بالصين

2022-11-22 الساعة 10:37
مقتل 36 شخصًا في حريق هائل بالصين
المواطن - متابعة

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كشفت وسائل إعلام صينية مصرع 36 شخصًا في حريق بمقاطعة خنان شرقي البلاد.

حريق مصنع

وأشارت وسائل الإعلام الصينية إلى أنه تأكد مقتل 36 شخصًا، فيما لا يزال اثنان آخران في عداد المفقودين.

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ولفتت إلى أن الحريق اندلع في مصنع شركة كايسيندا تريدينج، في منطقة وين فينج، بمدينة أنيانج بمقاطعة خنان بوسط الصين.

حوادث صناعية

ووقع الحريق، مساء أمس الاثنين، وتمت السيطرة عليه في الساعة الـ8 بالتوقيت المحلي الصيني، بعد نشر أكثر من 200 عامل إنقاذ و60 رجل إطفاء في مكان الحادث، دون الإفصاح عن أسباب الحريق حتى الآن.

وتشهد الصين بين الحين والآخر، حوادث صناعية، تنتج غالباً جراء عدم الالتزام بقواعد السلامة.

تكرار الحوادث

وفي مارس/آذار 2019، أدى انفجار في مصنع للمواد الكيميائية قرب شنجهاي، إلى مقتل 78 شخصاً، وتدمير عدد من المنازل بدائرة قطرها عدة كيلومترات.

أما في 2015، فقد شهدت البلاد أحد أسوأ الحوادث الصناعية، وقتل ما لا يقل عن 165 شخصاً بانفجار ضخم في مستودع للمواد الكيميائية في شمال تيانجين. وفي عام 2007، قتل 37 شخصًا في حريق اندلع بمصنع للأحذية غير مرخص في قرية بمقاطعة فوجيان جنوب شرق البلاد.

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