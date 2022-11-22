مقتل 38 شخصًا في حريق بمصنع بالصين

قتل 38 شخصًا في حريق اندلع بمصنع في وسط الصين، بينما لا يزال اثنان آخران في عداد المفقودين، بحسب ما نقل الإعلام الرسمي عن السلطات المحلية الثلاثاء.

أنشطة غير قانونية

ونجم الحريق عن استخدام آليات بشكل “غير قانوني”، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي الثلاثاء.

وكشفت شبكة “سي سي تي في” أن عمالًا يشتبه بأنهم استخدموا معدات اللحام بشكل “مخالف للقواعد” تسببوا باندلاع الحريق في أنيانغ في مقاطعة خنان بعد ظهر الاثنين، وفقًا لقناة يورونيوز.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” أنّ الحريق اندلع “عصر الاثنين في مصنع بمدينة أنيانغ في مقاطعة هينان بوسط الصين”.