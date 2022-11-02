مكافآة واحتفالات بتأهل الأخضر لمونديال 1994

عمت فرحة عارمة أرجاء المملكة العربية السعودية عام 1994 بتأهل المنتخب الوطني الأول إلى نهائيات المونديال بالولايات المتحدة الأمريكية وخرجت الجماهير السعودية في فرحة كبيرة إلى الشوارع والميادين فيما تم الإعلان عن مكافآت فورية لكل لاعبي المنتخب بعد التأهل وقتئذ.

التأهل الأول

تم رصد مكافأة قدرها 20 ألف ريال لجميع اللاعبين بمناسبة تأهل الأخضر السعودي لأول مرة لكأس العالم 1994 وسط احتفالات الشعب آنذاك.

استعدادات كبيرة

يستعد المنتخب السعودي في الإمارات بمعسكر تدريبي قوي لنهائيات كأس العالم 2022 والمقامة في قطر والتي تنطلق منافساتها خلال أيام.