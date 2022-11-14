مكافحة الفساد: القبض على قاضٍ اتفق على 4 ملايين ريال لإصدار حكم

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صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأنه تم القبض بالجرم المشهود على القاضي في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة / إبراهيم بن عبدالعزيز الجهني، في أثناء استلامه مبلغ (500,000) خمس مئة ألف ريال من أصل مبلغ (4,000,000) أربعة ملايين ريال، تم الاتفاق عليها مع أحد المواطنين مقابل السعي في إصدار حكم مكتسب القطعية بدعوى مقامة لدى المحكمة العامة بإحدى المناطق، وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكور وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.