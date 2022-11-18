مكسبان لـ حمدالله من قضيته ضد النصر

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يُعد المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم نادي الاتحاد الرابح الأكبر في قضيته ضد نادي النصر، حيث خرج بمكسبين بعد قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي أمس.
لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم كانت قررت يوم 2 أغسطس الماضي إيقاف حامد البلوي إداري نادي الاتحاد السابق وتغريمه 300 ألف ريال بسبب تورطه في قضية التسجيلات مع حمدالله، كما أن العميد سيدفع فقط 800 ألف ريال بواقع 300 ألف ريال على حمدالله يتكفل بها العميد كون اللاعب على ذمته، ونصف مليون ريال غرامة على النادي بعد توقيعه مع اللاعب المغربي قادمًا من النصر.