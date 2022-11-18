مكسبان لـ حمدالله من قضيته ضد النصر

يُعد المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم نادي الاتحاد الرابح الأكبر في قضيته ضد نادي النصر، حيث خرج بمكسبين بعد قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي أمس.

لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم كانت قررت يوم 2 أغسطس الماضي إيقاف حامد البلوي إداري نادي الاتحاد السابق وتغريمه 300 ألف ريال بسبب تورطه في قضية التسجيلات مع حمدالله، كما أن العميد سيدفع فقط 800 ألف ريال بواقع 300 ألف ريال على حمدالله يتكفل بها العميد كون اللاعب على ذمته، ونصف مليون ريال غرامة على النادي بعد توقيعه مع اللاعب المغربي قادمًا من النصر.

توابع القضية لـ حمدالله

ومع توالي توابع القضية، صادق المركز على تثبيت العقوبات السابقة بجانب تخفيض مدة إيقاف النجم المغربي من 4 أشهر إلى 12 يومًا، وهذا المكسب الأول لنجم نادي الاتحاد.

المكسب الثاني هو مشاركته مع المغرب في مونديال قطر 2022، حيث إن قرار الفيفا الذي تم إصداره لمصلحة اللاعب المغربي بدفع النصر له 13 مليون ريال، ساهم في تواجد اللاعب المغربي مع منتخب بلاده في المونديال، بعد الحديث عن نية الفيفا توقيع عقوبات على الاتحاد المغربي لكرة القدم، إذا أشرك حمدالله في كأس العالم، وهو ما لم يحدث لتواجد اللاعب في قائمة بلاده بصورة طبيعية دون أي معوقات.

الفيفا يرد

وكان حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم نشر أول أمس عبر حسابه في “تويتر” ، قائمة المنتخب المغربي المشاركة في مونديال قطر، التي تضمنت اسم نجم نادي الاتحاد مع بقية لاعبي أسود الأطلس، ليتأكد بذلك مشاركته في المونديال.