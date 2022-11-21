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إصابة 7 لاعبين بنزلات البرد

مكيفات الهواء أزمة تواجه الماتادور قبل لقاء كوستاريكا

2022-11-21 الساعة 11:35
مكيفات الهواء أزمة تواجه الماتادور قبل لقاء كوستاريكا
المواطن - متابعة

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أفاد تقرير صحفي لصحيفة آس الإسبانية، مساء أمس الأحد، أن أجهزة التكييف في معسكر منتخب إسبانيا (الماتادور)، تسببت في إصابة 7 لاعبين بنزلات البرد، قبل انطلاق مباريات الفريق الأوروبي في منافسات كأس العالم قطر 2022.

وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية، في تقرير لها، أمس الأحد، إلى أن بعثة المنتخب الإسباني يعاني من نزلة برد، انتشرت بين اللاعبين، إلى درجة أن 7 منهم لديه مشكلة في “نبرة” صوته.

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المنتخب الإسباني
لاعبو إسبانيا – المصدر @SEFutbol

مران موراتا

وأكدت الصحيفة أن المهاجم ألفارو موراتا لم يتمكن من إكمال الحصة التدريبية الجماعية، لهذا السبب. وشددت على أن القلق بدأ يتزايد عند المدرب لويس إنريكي، خاصةً بعد ما تعرض اللاعب هوجو جويلامون إلى إصابة على مستوى الركبة، الأمر الذي من شأنه أن يدخل الشكوك بشان جاهزية اللاعبين قبل مباراة كوستاريكا، الأولى لـ منتخب الماتادور في منافسات مونديال قطر 2022.

لويس إنريكي
إنريكي

التعود على الحرارة

وفي وقت سابق، صرح النجم الويلزي جاريث بيل، بأنه وزملاءه بالمنتخب تدربوا بجد طوال الأسبوع الماضي، للتأقلم على الحرارة وفارق التوقيت.

موعد المباراة

ويلتقي منتخب إسبانيا، منافسه الكوستاريكي، في أولى مبارياتهما بكأس العالم 2022، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

أوقعت قرعة الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، منتخب إسبانيا ضمن المجموعة الخامسة في كأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات كل من كوستاريكا، اليابان وألمانيا.

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