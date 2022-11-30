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ستكون إلزامية ومربوطة بالعلاوة

ملاحظات للمعلمين والمعلمات عن اختبار الرخصة المهنية

2022-11-30 الساعة 9:12
ملاحظات للمعلمين والمعلمات عن اختبار الرخصة المهنية
المواطن - الرياض

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قال عامل المعرفة الدكتور أحمد العرفج: إن أحق الناس بالصحبة بعد الوالدين هم المعلمون، مشيرًا إلى أن المعلمين لهم تقدير خاص ورواتبهم عالية في كل دول العالم.

ملاحظات

وأشار الدكتور العرفج، في لقاء لبرنامج يا هلا الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، إلى أن الرخصة هي تجديد لمواهب المعلم ومهاراته، مؤكدًا أنها فكرة جميلة، وستكون إلزامية بعد عام 2024 ومربوطة بالعلاوة.

وطرح الدكتور العرفج ملاحظات طالب بنقلها عن المعلمين والمعلمات، ومنها أن يكون الاختبار كل ثلاثة أشهر مثل التويفل، وأن تكون أسئلة الاختبار لتنشيط الذكاء وبعيدة عن المواد التي تم دراستها.

وأنهت هيئة تقويم التعليم والتدريب الاختبار التربوي للمعلمين والمعلمات الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية.

وتوافد عدد كبير من المعلمين والمعلمات على المقار التي خصصت في الكليات والجامعات بمختلف أنحاء المملكة لاجتياز الاختبار التربوي، وذلك ضمن شروط الحصول على الرخصة المهنية التعليمية لشاغلي الوظائف التعليمية أو المتقدمين لها، وذلك للسنة الثالثة على التوالي وبهدف تطبيق إجراءات اختبارات الرخصة المهنية، بعد أن أجريت في العامين الماضيين والتي تتطلب إجراء اختبار تخصص واختبار تربوي عام.

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