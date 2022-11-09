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هجوم لاذع من الطرفين

ملاسنة بين مذيع والشمري مشهور سناب

2022-11-09 الساعة 9:46
ملاسنة بين مذيع والشمري مشهور سناب
المواطن - متابعة

شهد برنامج “ع السيف” ملاسنة كلامية بين مذيع برنامج كويتي وضيفه الشاعر مشهور سناب “طوني الشمري”، لينتشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل.

استياء المذيع

بدأت الحلقة باستياء مذيع البرنامج من مشاهدة عدة مقاطع شعرية للضيف؛ كونها لا تليق بذوق المستمع وبعضها مخل بالآداب العامة، ليرد عليه الشاعر طوني الشمري متحديًا إياه لإثبات ما يقوله.

في المقابل، أكد مذيع البرنامج أنه شاهد تلك المقاطع على اليوتيوب وأنه عمره يفوق عمر الشمري 20 عامًا معتبرًا إياه كـ”واحد من عيالي الصغار” على حد قوله.

هجوم لاذع

وعاد الشمري ليرد على المذيع بقوله: “الكبر بالعقل مو بالعمر”، ليعلق بعدها على مخارج الحروف ونطق الكلمات بعد وقوع المذيع في خطأ “لا تليق”، ليرد عليه مقدم البرنامج: “باللغة العربية أغطك في البحر وأطلعك ناشف”.

ووجه الشاب هجومًا على المذيع، قائلًا: “أتمنى تنطق الكلمات صح، أنت مهايطي وما عندك إلا الضعوي، وأنا ما لي علاقة بهياط الـ c.v”.

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