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تصوير مقطع فيديو موسيقي

ملثمون ومركبات عسكرية برشاش في شوارع لندن

2022-11-07 الساعة 12:57
ملثمون ومركبات عسكرية برشاش في شوارع لندن
المواطن - متابعة

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تسبب فنانو راب ألبان في إثارة جدل كبير، بعدما قادوا مركبات عسكرية مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة حول عقار سكني بريطاني، أثناء تصوير مقطع فيديو موسيقي (فيديو كليب) يمجد جرائم المخدرات والعنف.

رجال ملثمون

وظهر رجال ملثمون على متن عربة قتال مصفحة مزودة بمدفع رشاش من عيار 30، وهم يتجولون حول عقار جاسكوين في باركينغ، شرقي العاصمة البريطانية لندن.

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ولوحت العصابة بمدفع رشاش براوننغ عيار 0.50 مثبت في سيارة جيب عسكرية.

وانتشر الفيديو كليب على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شاهده أكثر من 17 مليون شخص، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

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