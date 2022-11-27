ملخص الشوط الأول من لقاء إسبانيا وألمانيا بمونديال 2022

انتهى الشوط الأول من لقاء إسبانيا وألمانيا، المقام حاليًا على ملعب البيت، بنتيجة التعادل السلبي، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم قطر 2022.

وتحمل مواجهة اليوم أهمية كبيرة للمنتخبين، حيث تأمل إسبانيا في تحقيق الفوز الثاني على التوالي، وخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بعيدًا عن أي حسابات معقدة، فيما تطمح ألمانيا إلى حصد الثلاث نقاط، وإنعاش حظوظها بالصعود في مونديال 2022 بعد الخسارة المفاجئة أمام اليابان، في المباراة الأولى لمنتخب الماكينات.

بداية حذرة

شهدت الدقائق الأولى من الشوط الأول، نقلات بين لاعبي ألمانيا في وسط الملعب للسيطرة على الكرة، وتغطية دفاعية من لاعبي إسبانيا أمام ضغط ألمانيا، ولاحت أول فرصة خطيرة لإسبانيا بعد تمريرات داخل منطقة الجزاء ودفاع ألمانيا ينجح في إبعاد الكرة في الدقيقة 5.

فرص ضائعة

هدف ضائع لإسبانيا وإنقاذ عالمي من مانويل نوير بعد تمريرات على حدود منطقة الجزاء وتنتهي بتسديدة صاروخية من ألمو وإنقاذ من نوير وتصطدم الكرة بالعارضة في الدقيقة 7، وفي الدقيقة 21، فرصة خطيرة لإسبانيا بعد توغل من بيدري ويصل لحدود منطقة الجزاء ويمرر الكرة لجافي ولكن دفاع الماكينات يشتت الكرة، بعدها في الدقيقة 22، تسديدة قوية من جوردي آلبا على حدود منطقة الجزاء وتمر بجوار مرمى نوير بقليل.

وفي الدقيقة 25، فرصة هدف لـ”ألمانيا” بعد تسديدة قوية من جنابري دخل منطقة الجزاء وتمر بجوار مرمى أوناي، وفي الدقيقة 27، خطيرة لإسبانيا بعد خطأ من نوير وتنتهي بتسديدة من توريس داخل منطقة الجزاء ولكن ضعيفة وتصل لحارس ألمانيا.

ضغط إسباني

شهد الربع ساعة الأخير من الشوط الأول ضغطًا إسبانيًا على مرمى ألمانيا، في الدقيقة 32، فرصة لإسبانيا بعد كرة عرضية واستلام من توريس ولكن حكم المباراة يحتسبها تسلل، وفي الدقيقة 34، عرضية لإسبانيا من ركنية وارتقاء داخل منطقة الجزاء وتصل الكرة لتوريس ويسددها وتصطدم بالدفاع وتخرج ركنية، وينال كيرير كارتًا أصفر بعد تدخل قوي على توريس، في الدقيقة 35، كما ينال بوسكيتس كارتًا أصفر في الدقيقة 43.

هدف ملغى

وعلى عكس الضغط الإسباني بالشوط الأول، حاول المنتخب الألماني إحراز أول أهداف اللقاء بشكل مباغت، عن طريق روديجر، ويلغيه الحكم بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو بعد كرة عرضية من خارج منطقة الجزاء وارتقاء ولمسة رأسية من روديجر وتهز الشباك والحكم يحتسب تسللاً في النهاية في الدقيقة 40.

فرصة خطيرة

تسديدة قوية من روديجر داخل منطقة الجزاء وإنقاذ من أوناي حارس إسبانيا، في آخر دقيقة (45) بالشوط الأول، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بدون أهداف.