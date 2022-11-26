ملخص الشوط الأول من لقاء السعودية وبولندا بمونديال 2022

انتهى الشوط الأول من لقاء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره البولندي، بتقدم بولندا بهدف دون رد، اليوم السبت، في المباراة التي تقام على ملعب المدينة التعليمية ضمن مواجهات الجولة الثانية بدور المجموعات من كأس العالم قطر 2022.

سيطرة سعودية

شهدت بداية الشوط الأول، سيطرة سعودية على الكرة مع بداية أول 5 دقائق من المباراة، وفي الدقيقة 8 تسديدة من محمد البريك تصطدم بأحد لاعبي بولندا وتخرج إلى خارج الملعب ركنية، وفي الدقيقة العاشرة عرضية من الجانب الأيسر لبولندا تصل سهلة في يد الحارس محمد العويس.

ضغط كبير

شهدت الـ20 دقيقة الأولى من الشوط، ضغطاً سعودياً لكن ينقصه الدقة في إنهاء اللمسة الاخيرة على مرمى بولندا، وفي الدقيقة 13 فرصة للسعودية.. عرضية أرضية تصل عند محمد كنو يسددها قوية لكن تشيزني حارس بولندا يتصدى لها بصورة رائعة لينقذ مرماه من هدف أول محقق لـالأخضر.

شوط البطاقات

أظهر الحكم البرازيلي العديد من الكروت الصفراء بالشوط الأول غالبيتها من نصيب لاعبي بولندا؛ وفي الدقيقة 15 الحكم أشهر بطاقة صفراء للاعب بولندا ياكوب كیویر، وفي الدقيقة 16 خطأ جديد للسعودية.. والحكم يشهر بطاقة صفراء جديدة للاعب بولندا ماتي كاش، وفي الدقيقة 19 خطأ لصالح السعودية والحكم يشهر بطاقة صفراء ثالثة للاعب بولندا أركادیوس ميليك، كما نال عبدالإله المالكي بطاقة صفراء عند الدقيقة 20، وأشهر الحكم بطاقة صفراء لمساعد المدرب هيرفي رينارد بالدقيقة 29، وفي الـ45+4 أشهر الحكم بطاقة صفراء لعبد الإله العامري بعد تدخل قوي على مهاجم بولندا روبيرت ليفاندوفسكي.

فرصتان لبولندا

في الدقيقة 24، كرة خطيرة لبولندا لكن دفاع المنتخب السعودي ينجح في التصدي للكرة لتمر بسلام على مرمى محمد العويس، وفي الدقيقة 26، فرصة لبولندا.. ركنية لصالح بولندا ترسل داخل منطقة الجزاء ورأسية من بيليك لكن مدافع الأخضر يتصدى للكرة بصورة رائعة وتخرج إلى ركنية جديدة لبولندا، لتمر أول 30 دقيقة من أحداث الشوط الأول والنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين.

فرصة وإصابة

ضاعت فرصة الهدف الأول للأخضر عند الدقيقة 32، مع عرضية من الجانب الأيمن للسعودية تمر على مرمى بولندا ولم تجد من يتابعها إلى داخل الشباك، ويسقط البليهي لاعب السعودية ليتلقى العلاج داخل أرض الملعب.

هدف أول

أحرز بيوتر زيلينسكي، الهدف الأول لمنتخب بولندا عند الدقيقة 40، وجاء الهدف من كرة طويلة لعبت خلف دفاعات الأخضر ثم مررت عرضية أرضية قابلها ليفاندوفسكي من أمام العويس ثم سيطر عليها ومررها عرضية قابلها زيلينسكي بتسديدة قوية إلى داخل الشباك.

ويعد هذا الهدف على عكس سير اتجاه المباراة، حيث تسيطر السعودية على مجريات الشوط الأول وتضغط لكن بولندا نجحت في التسجيل من ثاني فرصة أتيحت لها.

ضربة جزاء

الحكم يحتسب ركلة جزاء لصالح السعودية بعد العودة لتقنية الفار (الفيديو)، في الدقيقة 44، وسالم الدوسري يهدرها، بعدما سدد ضربة الجزاء ليتصدى لها تشيزني ثم ترتد ويقابلها محمد البريك بتسديدة قوية يتصدى لها تشيزني مجدداً وينقذ مرماه من هدف التعادل، وينتهي الشوط الأول بتقدم بولندي على الأخضر.